Chama-se Culpa. É moça para todas as idades e assume um outro nome (com todas as nuances e dramas teóricos), muito explicativo para juristas: Responsabilidade (quem responde por isto ou aquilo).

Aos dezasseis anos estou fisicamente em grande, completei o nono ano, tendo adquirido as bases da cultura geral. A partir daí, ando em modo de especialização, mas tenho o essencial para me orientar no mundo. Há coisas que não posso fazer, mas, se os meus pais deixarem, em 2018, neste país supermoderno e progressista, posso casar.

18-05-2018

Ainda sofri uns bons anos por equipas e fui a um ou outro jogo no estádio. Sendo benfiquista, comprei um cachecol na loja do Sporting no Estádio de Alvalade ao meu filho mais velho, onde o levei a ver um jogo da sua equipa. Comprei um cachecol oficial do Benfica ao filho do meio. E, no regresso de um interrogatório no DIAP do Porto, passei no Dragão para comprar um cachecol à minha filha mais nova... Entre eles é difícil não ganhar um campeonato.