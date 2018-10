Uma Nova Esperança

Olho em volta. Estas pessoas parecem diferentes. São cidadãos independentes que estão a tirar do seu tempo para montar uma coisa melhor. São profissionais, empresários, investigadores, académicos, com pouco ou nenhum historial partidário.

Nunca fui uma pessoa especialmente ideológica nem partidarizada. Durante os meus anos de faculdade juntei-me à JSD. Fui ativo uns meses, ajudei a organizar um evento de debate entre a JSD e a JS, ao estilo dos núcleos de debate universitários que havia na altura. Rapidamente deixei de me interessar. As conversas eram demasiado acerca de listas, cargos, posições. O núcleo, ou secção como penso que se chamava, era olhado como número de votos para outras guerras. Pouco se falava de política a sério. Pouco se falava do que queríamos por Portugal. Fiquei vacinado.

No último ano e meio tenho trabalhado neste projeto, que é a Iniciativa Liberal. Comecei a ir a alguns jantares e convívios em Lisboa, a conhecer quem eram. Assumi desde cedo que seria mais uma tertúlia, ou grupo de conversa. Na altura era apenas um movimento de cidadãos, pelas minhas contas umas 20-30 pessoas, algumas mais envolvidas que outras.

Notei uma diferença logo no primeiro convívio. As conversas eram pouco ideológicas. Por um lado, todos queriam uma direção diferente para o país, por outro tinham a noção que nem tudo é possível dado o país em que se encontravam. O denominador comum era a pressão que, em Portugal, o Estado faz sobre qualquer pessoa que queira um pouco mais, que queira ir mais longe, que ponha em risco o status quo.

Fui-me envolvendo com mais intensidade. Percebendo as pessoas. Um dia o sentimento mudou. Começámos a falar em criar um partido. Admito que fiquei animado, mas com imenso ceticismo. Da mesma forma que uma Startup é um projeto de conquista global de uma qualquer solução tecnológica, um partido é um projeto de poder, muito pouco dado a idealismos e com um potencial enorme para as guerrilhas a que tinha curtamente assistido na JSD.

Olho em volta. Estas pessoas parecem diferentes. São cidadãos independentes que estão a tirar do seu tempo para montar uma coisa melhor. São profissionais, empresários, investigadores, académicos, com pouco ou nenhum historial partidário. São pessoas como eu, fartas de ver o país a funcionar mal, apesar dos impostos que pagamos. Fartos de ver listas de espera enormes no SNS, políticos a traficar influências, pessoas a precisar de cobrar favores só para avançar com negócios legítimos.

Percebi que, não sendo eu uma pessoa especialmente ideológica, estava entre semelhantes. Mergulhei de cabeça e em menos de 3 meses tínhamos as assinaturas recolhidas e o processo entregue ao Tribunal Constitucional. Em menos de 9 meses tínhamos o partido aprovado e já fazíamos parte do ALDE Party. De um interessado cético, tornei-me um dos Vice-Presidentes da Comissão Executiva. Foi uma aventura muito intensa.

Um ano e meio depois começamos um novo ciclo. Eleições internas para os nossos órgãos. Mais pessoas, novas pessoas, novas ideias, nova energia. Preparação para um ano de 2019 que tem todo o potencial de mudança! Um grupo de cidadãos independentes, motivados, cada um a dar cabeça, braços ou carteira, mais interessados numa direção para o país do que em cargos. É assim que trazemos esperança para Portugal.

Por isso reitero: Hoje quem quer estar na política tem de estar por causas concretas. Não pode ter segundas intenções, compactuar com tricas de poder ou calculismos. Hoje, quem quer estar na política tem de ter intenção, ignorar detalhes e pensar na direção, com honestidade intelectual e sem ter medo de assumir soluções. Hoje quem quer estar na política tem de aprender a superar egos. Ser firme na direção, flexível nos detalhes.

Sim, um partido é um projeto de poder e tem de estar disponível a negociar, adaptar e cooperar com todos, mas sem comprometer a nossa direção, a nossa visão de um Portugal Mais Liberal.

Por isso olho para 2019 como uma nova esperança. Três eleições nos esperam. Europeias, Regionais da Madeira, Legislativas. Olho com esperança porque acredito que somos diferentes, seremos diferentes. Já somos muitos, estamos em muito lado e vamos crescer mais.

Somos os filhos da madrugada, que 2019 seja o amanhecer de um Portugal Mais Liberal.

Pedro Antunes

Empresário e Vice-Presidente da Iniciativa Liberal