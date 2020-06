Verão índio americano

Existem períodos históricos em que os processos de democratização entram em refluxo. Os balanços recentes mostram que a última década constitui um desses períodos. Hoje, o vírus do COVID-19 e a rebelião racial colocam a democracia à prova.



O problema é sério quando a descrença no credo democrático tem sido avistada em latitudes inusitadas, como é o caso da Europa e dos Estados Unidos.



A conflitualidade é inerente às democracias. Contudo, por vezes, as trepidações das sociedades democráticas irrompem como se fossem o fim da razão e da ordem social. Receamos que a democracia degenere em anarquia, abrindo caminho a uma tutela despótica.



O verão eleitoral de 2020 será um teste à maturidade da democracia Americana. Os EUA persistem como paradigma da democracia otimizada. Se sucumbirem a qualquer forma de suspensão da democracia, esboroa "a cidade no cimo do monte".



Donald Trump candidatou-se às presidenciais de 2016 procurando vingança (e negócios), mas nunca calculou vencer. O próprio Partido Republicano optou por Trump, como mal menor, tendo por adquirida a sua derrota.



Para surpresa de todos (inclusivamente de Putin que jamais imaginara tal sucesso para as suas "medidas ativas"), Trump venceu as eleições, não se encontrando preparado para governar a superpotência global.



Hoje, o seu contexto pessoal não é muito diferente. Trump contínua sem qualquer noção de como se governa a superpotência. Ninguém do seu staff (excetuando a sua família). parece apreciá-lo. O escol republicano desertou e as sondagens indicam que a sua derrota eleitoral estará assegurada.



Terá a revolta de Mineápolis configurado o princípio do fim da presidência Trump? Tal como sucedeu no rescaldo político dos motins raciais de Los Angeles, relativamente à derrota na reeleição de George H. W. Bush, em 1992?



Ou poderá o atual ambiente de radicalização antidemocrática, constituir uma oportunidade para Trump arregimentar os votos necessários à sua reeleição? Ou servir como justificação para executar algo, constitucionalmente engendrado, que lhe permita a manutenção no poder?



Urge interromper o ciclo de extremismos políticos e restaurar a vitalidade democrática. As vozes suplicantes das minorias não se podem converter em tiranias vingativas. O entorpecimento da vigilância democrática pode revelar-se, novamente, arriscado.



Más companhias

As ameaças à democracia são internas e externas, como os americanos ficaram a saber em 2016. As democracias não são imunes à competição geopolítica. Em tempos de crise, os países ficam ainda mais vulneráveis à influência de más companhias.



A política externa norte-americana, nos últimos cem anos, foi pautada pelo princípio, entre outros, de "tornar o mundo mais seguro para a democracia". Um reflexo da sua identidade nacional na ordem global.



A lógica seria criar um mundo de democracias, constituído por nações que aceitam o Estado de Direito, que respeitam os direitos humanos e as regras da economia de mercado. É a visão de um mundo mutualista, obviamente favorável à natureza da democracia americana.



Pequim e Moscovo nunca desistem de explorar, em todas as geografias, a fraqueza e a debilidade das instituições democráticas e as ruturas sociais inesperadas. Hoje as oportunidades são imensas.



No passado, foram forjadas ligações com grupos de extrema-direita e nacionalistas, com movimentos eurocéticos e de antiglobalização, através do fornecimento de apoios financeiros semissecretos e da facilitação no acesso a plataformas de projeção político-mediática.



Para Pequim e Moscovo não existem critérios ideológicos ou simpatias políticas prévias. A interferência nas sociedades abertas requer apenas uma leitura perspicaz da evolução da realidade sociopolítica.



A provocação do facciosismo febril é fácil. Aos esquerdistas oferecem o antiamericanismo. Aos antirracistas oferecem a crítica histórico-ideológica. Aos homens de negócios oferecem a promessa de contratos chorudos. Aos militaristas oferecem ação e uma postura belicista que não tem pejo em se exibir.



Se o alvo for religioso, Pequim e Moscovo oferecem a luta contra o laicismo em defesa dos valores da fé. Aos chauvinistas oferecem a islamofobia e o medo do outro. Perante o desinteresse norte-americano em liderar o mundo, oferecem a "nova ordem pós-ocidental".



A opção natural será o apoio a movimentos populistas ou a sectores da sociedade revoltados contra a elite dominante, alimentando a sua fúria e a sua ânsia de revanchismo, através da disponibilização dos recursos apropriados, que visam acentuar as clivagens preexistentes e provocar a desordem.



Baixa-mar

O manifesto declínio da democracia americana corresponde à deterioração do modelo de prosperidade democrática. Neste contexto surgem, naturalmente, as comparações entre sistemas políticos.



As alegadas vantagens do modelo político dos países asiáticos ficaram patentes no combate à pandemia. São justificadas com a tradição cultural do conformismo confucionista, que gera facilmente cidadãos obedientes.



Os países muçulmanos aproveitam o ambiente de ceticismo democrático para reafirmar que as instituições democráticas não se adaptam à pureza e autenticidade político-religiosa da recriação moderna da umma do tempo do profeta, bem como às suas práticas culturais.



As elites africanas observam na desordem democrática um ensejo para justificar a cleptocracia dos recursos nacionais e os modelos de governação tribalistas. Na América latina, o populismo de esquerda pode clamar o fracasso do capitalismo yankee no combate à COVID-19 (sublinhado pelo comportamento irrefletido e leviano de Bolsonaro).



Ambas as elites, intrinsecamente antidemocráticas, estão ansiosas por colaborar com Pequim e Moscovo na construção de uma ordem global alternativa.



Portanto, a democracia adapta-se à natureza de determinados povos e não de outros. Os povos (particularmente os não-ocidentais) encontram-se amarrados à sua "identidade", tendencialmente absolutista e iliberal.



A democracia entra em refluxo quando os povos com tradição democrática sentem, por vezes, a necessidade de se afastarem dos princípios democráticos para resolver problemas urgentes (pandemias, migrações, bancarrotas, sublevações, ameaças externas, etc.).



Finda a ordem internacional vigente quando se assiste ao desaparecimento de velhos medos inibidores. Os capitalistas já não tinham medo do comunismo. Agora os déspotas deixam de temer a democracia, com a debacle democrática do mundo anglo-americano (para a qual a entropia do Brexit também contribui).



Terminou a supremacia global norte-americana, enquanto a China procura um posicionamento na ordem global em gestação. Quem teme os EUA, quando estes não passam de um tigre de papel?