Por uma escola mais humana

Ter um filho que acorde antes do despertador para ir à escola é sonho de qualquer pai mas nem sempre é o que acontece. Birras, dores de barriga, febre que aparece sem outro sintoma, pedidos sussurrados ao ouvido, a decepção com os professores ou o total desinteresse pela escola são comuns. Porquê? A escola é chata e as aulas são uma seca serão, provavelmente, as afirmações mais comuns. Novamente, porquê?

Na maior parte dos casos, é mesmo chato e uma grande seca, com instalações pensadas para resolver problemas urgentes, de expansão do parque escolar, algures nos anos oitenta. São caixotes mal dimensionados, separados por corredores ao ar livre, muito alcatrão e pouco jardim, sem actualização há décadas e visualmente pouco estimulantes. Os professores na carreira estão, muitas vezes, confortavelmente instalados, os que ainda lutam por um lugar ao sol são quase sempre deslocados e, os restantes, vão andando, de escola em escola, sem solução à vista. Destes, cuja motivação tem de ser considerada em função da situação, há ainda os que ali estão por falta de opção, resultado de uma outra política de ensino, que abre vagas sem saídas profissionais, e um mercado pequeno, conservador e pouco dinâmico que não absorve todos os recém-licenciados. Estes, por ausência de opções, pouca motivação ou formação pedagógica, acabam a ensinar.

A este cenário pouco animador, juntou-se uma pandemia que levou crianças e jovens para casa, desvendando o véu do que já sabíamos: uma desadequação geral aos modelos de ensino à distância, desatualização da maior parte dos professores em relação às ferramentas e plataformas digitais e métodos de ensino arcaicos. A pandemia revelou a desigualdade de conhecimento e de acesso, bem como grandes desigualdades sociais.

Há excepções e essas merecem o nosso reconhecimento: escolas modelo, professores empenhados e preocupados, verdadeiramente motivados e cientes da sua missão de vida que é ensinar, mesmo com programas definidos a régua e esquadro por quem, embalsamado num fato e gravata, define o que as escolas devem ensinar. O mesmo se aplica a quem define regras nestes tempos conturbados, pensando na segurança, mitigação da transmissão, manutenção dos números baixos para manter a economia a funcionar.

Deixar crianças enfiadas numa redoma pode ter prejuízos muito elevados a longo prazo. A saúde mental e o bem estar ainda não estão entre as nossas preocupações para lidar com o facto de termos estado fechados em casa, do impacto em sair à rua e do regresso às escolas ou ao local de trabalho. Voltar significa usar máscara e viver na liberdade de um cubículo de acrílico ou na distância de uma mesa para almoçar. A que custo?

A minha filha começou o seu percurso numa escola diferente do que conhecemos. Com dois anos e meio era convidada a desenvencilhar-se sozinha dos sapatos e do casaco, que pendurava num cabide de madeira com o seu nome. Mais ou menos direito, importava o estímulo à autonomia, reforçado ao almoço, para comer sozinha. Durante o dia, as actividades aconteciam na rua, com supervisão e independência: as crianças decidiam o que e como fazer. Na casinha das bonecas, no parque de areia, nos baloiços, jogos de equipa ou na zona de triciclos, andavam à vontade, fizesse chuva ou sol porque, como defendem os suecos, não há mau tempo, apenas má escolha de roupa. No tempo em que esteve nessa escola, nunca adoeceu. Depois, conheceu um modelo mais tradicional e começaram as constipações. Voltou ao modelo menos formal e foi feliz. Está no modelo tradicional, numa escola pública, e recorda com saudade os tempos em que a escola era mais divertida. Se a escola serve para complementar o processo de socialização e contribuir para a educação das crianças, o que estaremos ensinar aos mais novos quando os limitamos na sua expressão e nos escondemos com uma máscara? O que estão as empresas e o Governo a fazer para que estas crianças possam perder um ano escolar e ganhar tempo de qualidade com os pais ou a família alargada, aprendendo, no mundo real, aquilo que a escola, sobretudo em ambiente urbano, se esquece de ensinar?

A escola está demasiado focada nas matérias, métricas e homogeneização do pensamento, rankings que formam burocratas, esquecendo-se de formar pessoas. Nesta fase, é importante viver e não apenas sobreviver. Ainda que (já) existam bons exemplos, na maior parte dos casos a escola recorre a num método professoral, para alunos do século XXI que privilegiam uma aprendizagem baseada no saber-fazer, com recurso a ferramentas digitais e assente mais na experiência e menos no que dizem os livros. Na universidade ou na pré-escola, o caminho será sempre o da humanização, nunca da homogeneização por isso, senhores políticos, está a circular um manifesto criado por mães (muito) preocupadas. E vale a pena ler.