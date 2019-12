O artigo não é sobre Greta Thunberg porque já chega de tanta tinta em torno da Time Person of the Year, a miúda de quem se fala mal sem reconhecermos que está a ajudar a mudar o mundo porque nos faz pensar. Greta não tem obra feita e não precisa de nada mais do que esse poder, que já conquistou, de nos fazer parar para pensar no que andamos aqui a fazer.

Os grilos falantes são tramados.

Talvez por causa de grilos como a Greta existam cada vez mais pessoas conscientes do problema. Descansem: não vou falar-vos de alterações climáticas ou do fim da humanidade.

Vou falar-vos da forma como apenas uma miúda, usando apenas as palavras certas, nos está a levar à certa: a uma tomada de consciência do que significa a vida, à percepção de que a sociedade em que vivemos se baseia - e depende - de uma lógica de consumo que estoira cartões - fazendo-nos viver do crédito e dos juros que acumulamos a cada compra - mas, principalmente, nos permite compreender que, afinal, os nossos avós não eram botas de elástico. Viveram com limitações que nunca conhecemos - é um facto - mas tinham perfeita noção do sentido da palavra reutilizar que, na loucura da reciclagem, se perdeu.

A reciclagem é um negócio de milhões e o tratamento do lixo aumenta a desigualdade entre países pobres, em vias de desenvolvimento e os países mais ricos que descartam aquilo que não têm como tratar, para locais que consideram recônditos mas que são, na verdade, o vizinho do lado. Entre os maiores exportadores de lixo estão os Estado Unidos (actualmente não sabem muito bem para onde o enviar), o Japão e a Alemanha, enviando o seu lixo para diferentes países da Ásia (e alguns na Europa).

Os números são assustadores: mais de 270 milhões de toneladas de lixo são reciclados em cada ano e, aquela que nos anos 90 era a promessa de salvação da humanidade já não funciona. Apenas 8% dos materiais são reciclados. Esta (já) não é uma estratégia para nos livrarmos do lixo que produzimos além de que este é, também, um dos esquemas do século: primeiro compramos o produto numa embalagem que pode ser reciclada, depois pagamos para que empresas reciclem e, vamos a ver, nem tudo é reciclado. Finalmente, quem está por detrás de tudo isto são, também, as empresas às quais, inicialmente, comprámos o produto. Isso. E não, não é economia circular mas é um círculo. O que fazer? Simples: produzir menos lixo. O problema é o ‘como’ ou seja, como não fazer lixo, porque já todos começámos a perceber que a reciclagem não é, realmente, solução para o problema que enfrentamos. Principalmente, é uma responsabilidade partilhada entre os que, durante anos, veicularam a mensagem de que podemos comprar o que quisermos porque os materiais são reciclados, os que produzem e, finalmente, os que compram: nós. Arrisco dizer que a solução passa por comprar menos, escolhendo com cuidado, recuperando as melhores práticas do tempo dos nossos avós e, mesmo que isso pareça pouco cool, a verdadeira coolness está neste modo de vida mais retro e consciente.

Nos Estados Unidos (de onde chegam sempre os mais recentes números sobre consumo) o consumo está a voltar às lojas porque as compras online são, afinal, também parte do problema: implicam uma embalagem para transporte que inclui, muitas vezes, plástico e papel, duplicando o material para reciclagem. Para além destes consumidores estarem pensar gastar menos do que em 2018 (muitos querem diminuir ou limitar as dívidas do cartão de crédito) há maior consciência ambiental, na forma como a questão da ética e sustentabilidade são preponderantes nas escolhas dos consumidores, que preferem produtos (ou entregas) sem embalagem ou com o menor impacto ambiental possível. A tomada de consciência vai, felizmente, mais longe, considerando também condições de trabalho e questões sociais das práticas de negócio do comércio a retalho ou seja, as grande lojas nas quais todos fazemos compras.

E o que tem Greta a ver com isto tudo? Talvez nada, quem sabe, tudo. Porque uma miúda que falta à escola todas as sextas-feiras para se sentar em frente ao parlamento de uma das nações com maior sentido social e da vida em harmonia, só pode causar impacto, fazer-nos pensar porque raio não estamos, também nós, a tomar medidas ou, melhor ainda, fazer-nos pensar no verdadeiro sentido que orienta tudo isto: o do consumo e da forma como nos venderam uma ideia de que só nos realizamos, como pessoas, comprando coisas. Greta pode até estar errada em muitas coisas mas, só por isso, já ganhou.