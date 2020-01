Uma borboleta bate as asas no Japão, Trump ataca o Irão, a Austrália está a arder e em Lisboa um navio apita no Tejo. Faz sentido?O mundo tornou-se um lugar demasiado complexo para o conseguirmos entender e nem a teoria do caos o consegue explicar. Há contudo, demasiadas ligações que nos permitem pensar que talvez existam pontos de contacto entre a(s) causa(s) de tudo isto.Ao contrário de muitos que se deitaram sem saber exactamente onde é o Irão e acordaram especialistas em política internacional, não arrisco uma linha sobre a imprevisibilidade de Trump ou a direcção do vento na Austrália. Sobre o navio em Lisboa, acontece.No espaço público virtual a discussão está acesa, entre os que sabem ter eleito um palhaço e não aguentarem o circo, os que confundem o nome do morto por um jogador de futebol, os que falam em terrorismo e os que recordam o terrorismo de Suleimani para defender Trump. Outros reclamam do navio que apita sem cessar e das noites mal dormidas. Há também quem venha dizer que os bombeiros na Austrália poderiam fazer melhor, enquanto se multiplicam as imagens assustadoras do fumo, fogo e das pessoas nas praias, o único lugar para onde conseguem fugir. No entretanto, a ExxonMobil Austrália faz um tweet bonito desejando que todos se mantenham seguros e que tenham um feliz ano novo. Irónico? Sobre isto, apenas duas cois(inhas): alguém deixou o estagiário à solta, ou perderam a noção, porque estamos a falar da maior empresa petrolífera e petroquímica do mundo a qual, pela sua natureza, tem culpa no cartório. Falamos de incêndios resultantes de causas naturais as quais, naturalmente, estão relacionadas com o aumento global das temperaturas que, por sua vez, resultam, dizem os especialistas, da emissão massiva de gases para a atmosfera que potenciam o efeito de estufa donde, ExxonMobil ou seja, combustíveis fósseis, também conhecidos como petróleo, carvão natural ou gás natural, ricos em carbono e cuja combustão liberta… dióxido de carbono e que, certamente, faz com que as borboletas batam asas. Acreditamos mesmo que não está tudo relacionado?Está tudo de tal forma relacionado que, entrar numa loja em saldos para comprar um pijama feito com fibras sintéticas, produzido na China, também sopra fagulhas para o fogo na Austrália. Como?A resposta não é simples mas encaixa na perfeição na teoria do caos porque a produção barata chinesa também impacta o meio ambiente. A culpa não é da China. A culpa é nossa que queremos bonito e barato. Algures no tempo, perdeu-se o B de bom porque passámos a desprezar a qualidade em função da quantidade. Menos é mais. Sempre foi e continuará a ser.Do lado do consumo, o preço. Do lado do produtor, o custo de produção. O suposto milagre chinês resulta de fórmulas que permitem produzir muito, de forma rápida e baixo custo. Os Governos não conseguem acompanhar a rapidez da inovação e o mundo está a ser inundado por plástico que não está em conformidade com a regulamentação, enquanto se multiplicam zonas de produção a baixo custo por toda a Ásia, deixando os países mais ricos com uma pegada verde neutra, empurrando os países em desenvolvimento para uma situação económica (mais) favorável mas ecologicamente muito perigosa. Na Europa e na América andamos felizes e contentes, de saco de pano na mão, porque parece mal usar sacos de plástico, enquanto aproveitamos os saldos com preços ridiculamente baixos, conscientes de que alguém está a pagar por isso mas, como convém quando incomoda, assobiamos para o lado porque está frio e um pijama naquele poliéster macio e quentinho sabe mesmo bem. O problema, para além do poliéster, é que nunca e apenas um mas, sempre, mais um e, nisso, a culpa não é da borboleta, é nossa, que exigimos sempre mais em vez de exigirmos cada vez melhor. Se é certo que um pijama pode ser pouco, precisamos mesmo de uma gaveta cheia de pijamas? Não.Como fazer? Se o eco-ético-sustentável ainda é inacessível à maior parte das pessoas, umas habituadas a uma cultura de preço baixo e rápida substituição, outras pelo baixo salário, resta questionar antes de comprar: preciso mesmo disto; tenho algo parecido e quero substituir por estar em más condições; quantas vezes vou usar; onde vou arrumar e, principalmente, quantas vezes vou usar? Se a borboleta bater asas, não comprem.