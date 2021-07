Biossimilares: que impacto para o doente e profissional de saúde

O desenvolvimento de medicamentos biológicos trouxe uma verdadeira revolução a numerosos campos da medicina ao longo das últimas décadas, graças à sua elevada eficácia e precisão de alvo. Tratam-se de medicamentos produzidos por seres vivos, que atuam de forma muito semelhante aos mecanismos utilizados pelo nosso próprio organismo e constituídos por proteínas com uma estrutura altamente complexa. O seu preço elevado constituiu, em muitos casos, o principal obstáculo à sua utilização generalizada, mesmo quando tal se justificasse pelas vantagens do produto em comparação com os medicamentos químicos já disponíveis. Isto justifica que, mesmo nos países mais ricos, a utilização do biológicos seja reservada para doentes que não tenham dado resposta suficiente aos medicamentos clássicos. Daqui resulta, naturalmente, algum prejuízo para os doentes, já que não têm acesso precoce a agentes biológicos em virtude do custo que eles representam, embora sejam comparticipados a 100% em muitos países, incluindo Portugal.

Este problema é fortemente mitigado, ou mesmo resolvido, pelo aparecimento dos fármacos chamados "biossimilares". Estes representam, para os biológicos, o equivalente aos medicamentos genéricos para os fármacos clássicos. Têm esta designação especial em virtude da sua complexidade molecular que exige, para aprovação oficial, que se demonstre a sua similaridade com o agente original, num conjunto muito vasto de propriedades químicas, estruturais e biológicas. Ao contrário do que sucede com os genéricos, um biossimilar tem que demonstrar ter eficácia e segurança comparáveis às do original em estudos robustos realizados em seres humanos, com a doença em causa ou com uma semelhante.

A vantagem é que custa muito menos: em alguns casos, 80% menos!