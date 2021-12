Portugal dos pequenitos

Ontem foi "um dia muito importante para a TAP, para o país e para o Governo português", nas palavras do ministro Pedro Nuno Santos. A Comissão Europeia aprovou o plano de reestruturação da TAP, autorizando o Governo a enterrar mais de 3.100 milhões de euros na companhia "de bandeira". O plano inclui a venda de ativos tóxicos, no pressuposto generoso de que a TAP não é toda ela um ativo tóxico. Bruxelas reconhece que o apoio público – que implica um imposto de 310 euros por cada residente em Portugal, incluindo bebés de colo e idosos a ganhar a pensão mínima de 275 euros – distorce a concorrência, razão pela qual aplicou "remédios" que incluem a obrigação de a TAP disponibilizar mais lugares e horários de aterragem e descolagem em Lisboa.

É inútil repetir as razões para desconfiar do sucesso desta aventura, ou mais uma vez explicar porque não acho que uma TAP com menos trabalhadores, menos aviões, menos rotas e menos horários, mais exposta à concorrência, vingará quando até aqui não vingou. Do anúncio de ontem retiro uma única boa notícia: o plano de reestruturação da TAP, negociado ao longo de meses com a Comissão Europeia mas inteiramente desconhecido dos cidadãos que o vão pagar, será em breve publicado – senão pelo Governo, pela Comissão. O documento que devia ter sido conhecido, debatido e escrutinado antes sequer de ter sido apresentado a Bruxelas vai ser finalmente revelado. Tarde demais para ser útil à discussão democrática, mas em Portugal é assim que funciona.

Já tinha sido o mesmo com o famoso parecer técnico sobre vacinação das crianças contra a Covid-19, tornado público apenas depois de pressão sobre o Governo e a DGS, que tentara aviar-nos com um resumo não técnico – útil, sem dúvida, para leigos interessados, mas insuficiente para que médicos e cientistas possam escrutinar a decisão e os seus fundamentos. O argumento para a ocultação teve ao menos o mérito de ser transparente: os portugueses (todos eles?) não têm competências técnicas para interpretar um parecer técnico complexo, pelo que é melhor ficarem-se pelas sínteses paternalistas emitidas pelo Estado.