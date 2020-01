"Não sabia, estou chocado, devemos ser implacáveis mas não exageremos"

O problema da corrupção de Isabel dos Santos, como o problema da corrupção de Ricardo Salgado, é ter-se disseminado tão profundamente, por tantas instituições, que além dos brutais impactos económicos e sociais nos obriga agora a confrontar uma competição olímpica de desfaçatez e hipocrisia por parte dos seus antigos comparsas.

Não sabia

Nas suas mal amanhadas reações de espanto às revelações do Luanda Leaks, políticos, reguladores e capatazes da corrupção, os mesmos que fizeram ou arbitraram os negócios com Isabel dos Santos, tentaram explicar-nos que não conheciam os negócios de Isabel dos Santos. Que não sabiam de que país ela vinha, com que dinheiro. Não sabiam de quem era filha. Estão chocados com as revelações. Fazem-no com tanto despudor, aliás, que dir-se-ia que apostaram entre si umas cervejas a ver quem era o mais pornográfico. E nesse campeonato, sai uma cerveja para Bob Moritz, CEO da auditora PwC que, à margem do Fórum de Davos para o qual a princesa de Angola foi apressadamente desconvidada, disse estar "desiludido. Desiludido por não termos identificado isto mais cedo e desiludido por não termos saído mais cedo".

O "isto" que uma das maiores consultoras do mundo está desiludida de não ter percebido mais cedo é o facto de durante anos terem trabalhado para uma "empresária" filha de um autocrata africano que bateu recordes de longevidade no poder e que concedeu à ditosa filha negócios multimilionários atrás de negócios multimilionários com golpes da caneta presidencial. Entre a corrupção desenfreada de Isabel dos Santos e a ingenuidade angelical do CEO da PwC, o estômago que se aguente.

Sai outra cerveja para o nosso ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, que se apressou a dizer que isto era assunto para os reguladores cuja independência o Governo respeitava sem se imiscuir, quando há dois anos reconhecia o "irritante" que era ter Manuel Vicente (um protegido – ou protetor – do Presidente João Lourenço) acusado de corrupção em Portugal e se afadigou a pressionar a Justiça a despachar o caso para Angola, onde nunca será julgado. Sai uma cerveja para o primeiro-ministro António Costa, que fez o mesmo esforço no "irritante" Manuel Vicente e que agora disse que o Governo nunca fez favores a Isabel dos Santos quando foi o próprio Costa que abriu a porta a que a princesa de Angola tomasse participação no BCP depois de ter sido empurrada para fora do BPI (o negócio acabou por não se concretizar). Em compensação, nunca lhe faltaram portas abertas no banco do Estado, a Caixa Geral de Depósitos, hoje com uma enorme exposição a créditos a Isabel dos Santos que se tornam mais tóxicos a cada minuto.

Não chegam as cervejas para os figurantes neste cortejo de hipócritas. Somem-se aos políticos os administradores executivos da corrupção, Mário Leite da Silva – também ele vindo do pico das auditoras para a cova lucrativa dos negócios imundos de Isabel dos Santos –, ou o advogado Jorge Brito Pereira, um dos grandes cavalheiros da advocacia lisboeta, durante anos na PLMJ de José Miguel Júdice, entretanto noutro dos grandes escritórios, a Uría Menéndez de Proença de Carvalho. Some-se também o grande escritório Vieira de Almeida. Ou o excelentíssimo ex-ministro das Finanças Fernando Teixeira dos Santos, cujo último ato em funções foi pedir um resgate de 78 mil milhões de euros ao país que ele deixou falir e que, depois de ter nacionalizado o BPN em 2008, com custos brutais para os contribuintes, veio reaparecer como presidente do BPN reprivatizado (agora EuroBic). O grande império de Isabel dos Santos não se fez sozinho. Como a própria recordou, "todas as minhas transações foram aprovadas por advogados, bancos, auditores e reguladores". Os capatazes da corrupção têm nomes, e importa não esquecê-los.

Os mais de 700 mil documentos do Luanda Leaks não revelam um caso de corrupção, revelam uma inteira infraestrutura de corrupção, protegida pelo poder político, acionada por mercenários da banca e do Direito, permitida por reguladores adormecidos e intocada por um poder judicial míope e asfixiado. Este não é o retrato de uma herdeira angolana. É o retrato de um regime. Que mais uma vez deixa a nu, com detalhe, o papel dos grandes escritórios de advogados de Lisboa (praticamente todos) nos esquemas de corrupção sistémica em Portugal que, com toda a probabilidade, assessoraram e ajudaram a cometer inúmeros crimes de branqueamento e que, no mínimo, violaram os seus deveres de diligência devida e reporte de operações suspeitas sem que, até ver, a Ordem dos Advogados tenha entendido necessário abrir a boca ou mexer um dedo, para iniciar processos disciplinares, fazer averiguações, dar explicações. O bastonário que se estreou a gritar contra os abusos do combate à corrupção ainda não tugiu nem mugiu e não parece que vá mexer uma palha para responsabilizar Jorge Brito Pereira e vários outros de nomeada aqui metidos até ao pescoço. Os advogados que andam à chuva nunca se molham. Ao lado deles, gestores, banqueiros e propagandistas como Luís Paixão Martins branquearam dinheiro e reputações, até que tudo caiu num sopro. A verdade é a coisa mais teimosa do mundo e não há Instagram bem assessorado capaz de ocultar quem Isabel dos Santos é. E, a partir de agora, nem os seus capatazes da corrupção.

Devemos ser implacáveis

O que esperar daqui para a frente? Pouco. Se isto fosse apenas e só um processo criminal levado a cabo por sistemas de Justiça independentes e capacitados (uma miragem em Portugal, uma ficção em Angola) não restaria pedra sobre pedra. Se isto for apenas e só um processo político, tudo acabará abafado. O Luanda Leaks será fatalmente uma mistura de ambos, judicial e político, e dessa tensão talvez alguma coisa se salve, mas não espero muito. Quando a política choca com a justiça, já sabemos, a justiça perde.

É por isso que não custou nada a Augusto Santos Silva dizer no Parlamento que é preciso ser "implacável no combate a práticas de corrupção, práticas cleptocráticas ou outras práticas indevidas". Ele tem prática nas indevidas. Na mesma audição em que fez de duro no combate a "práticas cleptocráticas", quando questionado sobre a denunciada falta de controlos e de mínimos de transparência nos Vistos Gold – outro canal privilegiado para lavagem de dinheiro com carimbo do Estado – o mesmo "implacável" Santos Silva reconheceu que este esquema – criticado pela Comissão Europeia, o Parlamento Europeu, o Comité Económico e Social Europeu, a OCDE e inúmeras organizações não-governamentais – "tem um efeito muito limitado" na economia real (213 empregos criados, desde 2012) mas que "o país não pode dispensar-se de fazer como a galinha e ir enchendo grão a grão a sua economia". A mesma lógica de braços abertos e olhos fechados que estendeu o tapete a Isabel dos Santos. O que aprendeu o ministro com os Luanda Leaks? Está à vista.

Não exageremos

Este é o ciclo da hipocrisia complacente que aprisiona dez milhões de portugueses: face ao escândalo, choque e horror. Grandes proclamações de espanto e promessas de pleno apuramento de responsabilidades, de "doa a quem doer". Depois, quando passa o aperto e se distrai a atenção, deixar morrer.

No final da legislatura passada o Parlamento aprovou várias alterações às leis de prestação de contas dos políticos, incluindo um código de conduta para os deputados. Apresentaram esse "pacote" manco, mal fundamentado e inócuo como uma grande reforma pela integridade. Esta semana foi aprovado o regulamento de implementação do dito código de conduta. Um conjunto de propostas sensatas do PAN – aliás importadas de Parlamentos como o britânico ou o australiano – tentou fechar as lacunas deixadas nas regras sobre aceitação de prendas e viagens dos deputados. Foram todas chumbadas. Significa isso que os deputados não terão de registar viagens oferecidas se a oferta for feita, não diretamente ao deputado, mas através do partido ou grupo parlamentar. Prendas superiores a 150 euros, as tais que têm de ser entregues ao Parlamento, podem afinal acabar nas mãos do deputado, por via indireta.

Antes da votação na Comissão da Transparência, eminências parvas (não é gralha; leu bem) do PS e do PSD listaram as razões pelas quais importar boas práticas de democracias avançadas é desnecessário e até (já cá faltava) populista. Para André Coelho Lima, do PSD, detalhar em registo público o contexto e circunstância em que um deputado recebeu uma prenda seria consagrar "o princípio da desconfiança em relação ao deputado" - que é como quem diz, "confiem em mim mas não me perguntem porquê". Já Isabel Moreira, do PS, foi mais frontal, dizendo que "essa ideia referida pelo PAN sobre máxima transparência pode transformar-se facilmente numa receita para o populismo e para a devassa". Não ocorre à constitucionalista que prendas e viagens oferecidas a um deputado no exercício de funções não são questões pessoais. Transparência é devassa, votem e calem-se.

Subjacente a todo este argumentário está a necessidade de equilibrar duas prioridades conflituantes: apresentar qualquer coisinha de "transparência" para tranquilizar os pategos, mas manter abertas as portas para aceitar prendas, mimos e atençãozinhas que são uma regalia do cargo da qual os deputados recusam abdicar. Nem tanto pelo seu valor material mas, muitas vezes, pelo estatuto que reconhecem ao agraciado. É por esta cupidez ascorosa, de querer aquietar a opinião pública sem perder o acesso à bagatela (e frequentemente muito, mas muito mais do que mera bagatela) que os deputados se toldam à evidência: de que os pategos são eles e já ninguém se deixa enganar. Na tentativa de escaparem à "desconfiança" ou à "devassa populista" fecham as portas e apagam as luzes. Têm muito medo dos cidadãos e pouca vergonha das suas próprias condutas.

O que é isto ao lado do Luanda Leaks? É pouco. Mas leia o artigo de baixo para cima e aí está o retrato da nossa disfunção democrática: uns totós que não sabem o que andam a fazer no Parlamento, uns chico-espertos que sabem muito bem no Governo e, no topo da pirâmide, os poderes económicos e seus facilitadores que engolem tudo na voragem da ganância destravada.

A democracia portuguesa (o que resta dela) precisa de um rasgo de raiva criadora para sacudir as pulgas e reinventar-se. Os grandes escândalos e os pequenos mostram-nos um espelho onde não nos revemos e que não é suportável por muito mais tempo. É hora de estas constelações de cúmplices perceberem que, ou se põem a caminho, ou estão no caminho.