Ricardo Salgado alega demência para evitar o seu julgamento na Operação Marquês. Duvido que resulte: demência é o estado natural do nosso sistema de justiça.

Nunca lá estive, mas dou de barato que a Sardenha seja um sítio simpático para respirar ar puro e gozar de boa saúde e, o que é melhor, fazer boas recordações que ficam para o resto da vida. Não que Ricardo Salgado possa aproveitar qualquer destas vantagens. Quando foi visto a gozar as suas férias na ilha italiana, estava num país em estado de emergência por causa da Covid, com o Ministério dos Negócios Estrangeiros português a desaconselhar viagens não essenciais a Itália, "incluindo em turismo".

Sucede até que Salgado tinha afazeres em Portugal, nomeadamente o seu julgamento por três crimes de abuso de confiança na Operação Marquês. O ex-banqueiro aproveitou a lei que, por causa dos riscos da Covid, permite dispensar os réus de comparecerem às audiências, mas tudo indica que estaria mais a salvo da peste na sala de um tribunal português do que num resort italiano. No Campus de Justiça, ao menos, medem-nos a febre à entrada. E a Itália não só vai mais atrasada do que Portugal na vacinação, como tem o número de novos casos a subir, e não a descer, como cá.