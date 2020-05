A turva verdade e a cristalina mentira

Todos queremos viver na clareza e na verdade, mas a ironia é que a mentira, porque é criada à medida, tem sempre uma aparência mais límpida e confortável.

Um constitucionalista habilidoso, o aburguesado exército do povo e um solitário guerreiro cultural. A semana mostrou-nos que, na política, o "novo normal" não está muito longe do antigo. E que precisamos de doses massivas de coragem cívica se quisermos de facto que alguma coisa mude.

O caricaturado tornou-se na caricatura

Em 2007, na campanha para o referendo ao aborto, os Gato Fedorento fizeram uma paródia brilhante da posição de Marcelo Rebelo de Sousa, com a célebre rábula em que o então comentador apontava a solução para o problema: "é proibido, mas pode-se fazer". Esta semana, o hoje Presidente Marcelo Rebelo de Sousa invocou a mesma doutrina no bizarro comunicado em que anunciou ter promulgado o diploma que proíbe os festivais mas que autoriza, em termos práticos, a Festa do Avante, do PCP.

Eis a lei: "festivais e espetáculos de natureza análoga" estão vedados por causa dos riscos de contágio inerentes aos grandes agrupamentos de pessoas que reúnem – é proibido. Mas "se uma entidade promotora definir como iniciativa política, religiosa, social o que poderia, de outra perspetiva, ser encarado como festival ou espetáculo de natureza análoga, deixa de se aplicar a proibição" – mas pode-se fazer. É proibido mas pode-se fazer. Assim mesmo, em decreto presidencial publicado com a chancela do mais alto magistrado da Nação.

No parágrafo seguinte do comunicado que anuncia ao mesmo tempo a promulgação da lei e a forma de fintá-la, a Presidência da República celebra "a garantia do princípio da igualdade entre cidadãos": se a proibição se estende a uns – festivais e naturezas análogas – mas não a outros – festas políticas, religiosas e sociais – onde está a igualdade perante a lei? Na faculdade de lhe escapar, claro!

Isto não é difícil de perceber: ou há condições para realizar eventos com grandes ajuntamentos de pessoas – se tiverem lugares marcados e for garantido o distanciamento, como prevê o diploma – e então podem organizar-se os festivais que se quiser (de música, de política, de religião, do que for); ou então não há condições sanitárias para permitir grandes ajuntamentos de pessoas e os festivais (de música, de política, de religião, do que for) têm de ser proibidos. Dizer que o Festival do Sudoeste só é permitido se a organização espalhar cadeiras com lugares marcados pela planície, mas na Quinta da Atalaia, por ser um evento "político", já pode ser tudo ao molho e fé em Lenine é próprio de gente habilidosa. Ao assinar esta cretinice, Marcelo mostrou que é afinal um mau constitucionalista – ou um mau Presidente.

Somos o exército do povo

Claro que quem promulga a norma habilidosa para a Festa do Avante não é inteiramente um Presidente – tal como quem o propõe não é inteiramente um Governo e quem o aprova não é inteiramente um Parlamento. São políticos a fazer contas à vida, a pensar em reeleições e a medir as suas estruturas de poder e influência.

A palhaçada do decreto-Avante, tal como o regime de exceção do 1º de Maio que levantou a suspensão ao direito constitucional à reunião e manifestação, mas só para quem tinha cartão da CGTP, é um ataque frontal à liberdade dos cidadãos. No que toca a direitos, liberdades e garantias não há diferença entre o direito de um cidadão ir ao NOS Alive ou à Festa do Avante. E num Estado democrático não compete ao Governo, ao Parlamento ou ao Presidente disporem dos nossos direitos segundo os seus próprios critérios, autorizando liberdade de reunião para o PCP mas proibindo-a para os amantes de rock que compraram um bilhete para um festival de música. É um abuso que devia ser intolerável, mas passa absolutamente impune num país que tem mais respeito pelo desejo do Governo e do Presidente não arranjarem chatices com os eleitores do PCP do que tem pelas suas próprias liberdades individuais.

Um anúncio bem humorado a uma marca de vodka, nos anos 90, condensava em pouco mais de um minuto a ascensão e queda do império soviético: o povo em armas invadia o palácio de um aristocrata que, resignado, os esperava no seu salão a beber um copo de vodka. O comissário do exército popular invade o salão com as suas tropas e dá voz de prisão ao aristocrata, para logo a seguir tomar o lugar dele refastelado, com os pés em cima da mesa e o copo de vodka na mão – até que nova vaga do exército popular irrompe pelo salão e o confunde a ele com o aristocrata afundado em imorais privilégios, levando-o preso – e o ciclo repete-se.

Espanta ver o Partido Comunista Português fazer gala do estatuto especial da Festa do Avante – Jerónimo de Sousa aconselhou, sorridente, calma "às almas mais inquietas" e deixou claro que a decisão sobre a realização do festival será dele, e não da lei. Para quem achava que já tinha visto tudo, eis um partido marxista-leninista ortodoxo, não a defender os mesmo direitos para todos, mas a esfregar publicamente os seus privilégios na cara dos cidadãos. Um bando de (para usar a gíria do partido) pequeno-burgueses. Jerónimo de Sousa que não se espante se, nas urnas, uma vaga popular o confundir com o aristocrata do vodka e lhe der o tratamento adequado.

O menino guerreiro

No outro lado do espectro político, Francisco Rodrigues dos Santos deu esta semana uma entrevista à TSF onde tentou afincadamente – e conseguiu – não dizer coisa alguma sobre coisa alguma. Para não se comprometer com nada, admitiu tudo: alianças com o Chega – um partido que teve menos 150 mil votos que o CDS mas que Rodrigues dos Santos aceita que seja mencionado como um parceiro em pé de igualdade, se não mesmo em superioridade –, dúvidas metódicas sobre a qualidade da "democracia" de Viktor Órban na Hungria e grandes preocupações sobre o "marxismo cultural" tentando, com algum desconforto, justificar o papel cretino que o CDS assumiu numa polémica inteiramente fabricada sobre Rui Tavares e a tele-escola.

É antiga a prática de tentar engrandecer os medíocres demonizando os seus adversários. Sobretudo quando se tem pouco ou nada a apresentar de mérito próprio, de programa, de visão atirar ao lado contrário é mais fácil e mais sumarento: agita as hostes, capta as atenções. Serve de muito pouco, em termos substantivos, mas entretém.

O favor ao PCP, por parte de uma classe política inerte e viciada que quer votos e não quer chatices, faz-se mentindo aos portugueses. E mentindo em coisas basilares, como a igualdade dos cidadãos perante a lei.

Isto é muito difícil de discutir porque logo se levantam as claques clubísticas, que fazem com que qualquer crítica à autorização da Festa do Avante, este ano, nestas circunstâncias, seja fascista; e que qualquer defesa do PCP e do festival seja uma manifestação de "marxismo cultural".

A discussão política está muito tribalizada.

É difícil argumentar sobre as nuances da verdade se o meu ponto de partida é exposto de forma tão cristalina. (Talvez pegar na entrevista do Francisco Rodrigues dos Santos sobre marxismo cultural e na defesa do PCP e Avante como ataque dos fascistas).

Podemos defender os nossos pontos de vista com paixão, com firmeza, até com frontalidade (que é um pecado mortal na cultura portuguesa). Mas devemos, por honestidade intelectual, centrar a nossa atenção no mérito do argumento adversário, e não nas eventuais motivações de quem argumenta. Especular sobre o carácter daqueles que discordam de nós é próprio de quem tem pouco carácter de seu.

Quem nos oferece certezas absolutas e respostas simples para problemas difíceis está a mentir-nos. E quem pede respostas simples para problemas difíceis está a pedir que lhe mintam. Em política, a mentira também é contratual: se os cidadãos odeiam a complexidade, evitam-na, também o farão os seus representantes. E então ficaremos sem armas para resolver os nossos problemas.

A última razão para votar num político deve ser moral – porque vai à missa, ou porque prega veementemente uma certeza antagónica à daqueles que odeio (ou temo), ou porque "é sério". Ser "sério", seja lá isso o que for, não chega sequer perto do que é preciso para ser político. Um político que é "sério", que não rouba durante o seu mandato – e são a larga maioria, não tenho dúvidas – terá pouca utilidade se não reformar os sistemas, não reforçar as instituições, não limitar o poder das lideranças para aumentar o poder dos cidadãos para o escrutínio, para a participação, para a responsabilização.

Qualquer que nos diga que é mais puro que os demais, ou mais "sério", e que portanto vai resolver tudo, como se as soluções brotassem magicamente da sua nobreza de carácter, ou está a mentir-nos a nós ou está a mentir a si próprio.

A democracia não se resolve entregando o poder aos puros – que não existem a acabarão sempre por nos desiludir. A democracia exige a participação constante, quotidiana, dos cidadãos. É um sistema em que cada cidadão tem voz e cada voz é ouvida. Mas isso só se consegue se a maioria das vozes não viver no silêncio. Temos de aceitar que a verdade é muito mais dinâmica, complexa, dúbia, até contraditória, do que a mentira. Porque é assim a vida.

E, com essa noção, temos de duvidar das certezas dos caixeiros-viajantes do voto, que contam patranhas simples para votos baratos.

Ninguém vem para nos salvar. Temos de ser nós, juntos, a encontrar o caminho no nevoeiro, tacteando, mapeando, discutindo uns com os outros. A verdade é ruidosa. Só a mentira aparece sempre lustrosa e embrulhadinha.

A melhor ideologia é, claro, a minha: a ideologia do ceticismo, de duvidar, perguntar e aprender, de testar, medir e mudar. A ideologia de fazer sempre a pergunta seguinte e não se amedrontar por viver com dúvidas – pelo contrário, trazer as dúvidas para o centro da discussão, sempre.

Durante muitos anos tivemos políticos a prometer que as suas ideias eram melhores que as do vizinho. A experiência reiterada veio mostrar que não eram, necessariamente. A política não foi capaz de produzir soluções novas para problemas novos – em muitos aspetos, não foi sequer capaz de produzir ideias novas para problemas velhos, que teimam em se agravar sem solução.

Tentando distinguir-se num panorama de deserto programático (agravado em Estados capturados pela corrupção onde, haja o que houver, é preciso manter as torneiras abertas para os privilegiados), atores políticos mais astutos perceberam que, em vez de prometerem ter melhor programa que os concorrentes, eram melhores do que eles. Moralmente superiores, porque militantes da boa verdade – a verdade pura, capaz de afrontar a corrupção estrutural do marxismo cultural da esquerda; ou a verdade pura, capaz de derrotar a corrupção estrutural do neoliberalismo dos fascistas da direita.

Esse tipo de discussão fulanizada em que o défice de soluções se compensa pelo superavit de agressividade, para fingir uma determinação e convicção que não existem, não é próprio de gente honesta.

Viver na certeza e na verdade exige de nós a capacidade de lidar com a dúvida, com a discussão, frequentemente com a falta de dados. Exige um esforço permanente para questionar o mérito das ideias do adversário, em vez de perder tempo a especular sobre as suas motivações pessoais. Exige mínimos de empatia para avaliar os argumentos daqueles de quem discordamos sem termos medo que eles nos façam mover das nossas certezas.

Uma ideologia é uma coisa simpática e útil, se nos ajuda a estruturar a nossa abordagem aos problemas. Mas uma ideologia é apenas isso: um começo de conversa, uma base de trabalho, um ponto de vista no sentido literal: o lugar a partir do qual vemos as coisas. Mas se é bom vermos as coisas a partir de um determinado lugar, ter uma âncora que estrutura aquilo que vemos, isso não pode impedir-nos de olhar a toda a volta. E de ter curiosidade intelectual genuína para perceber qual é a vista que se tem da colina que está do outro lado.

Tudo isto exige esforço, paciência, inteligência e empatia. Porque é que há tanta gente a viver na mentira? Porque dá muito menos trabalho.