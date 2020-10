Para pior já basta assim

O primeiro debate das presidenciais americanas demonstrou (se dúvidas houvesse) como as democracias se podem esvaziar de conteúdo e significado às mãos de arruaceiros. Donald Trump, o "génio estável", inviabilizou qualquer confronto de ideias com uma atitude boçal de criança petulante que só pode surpreender quem não conheça a peça; e Joe Biden acabou por se deixar levar na enxurrada – ou porque perdeu a paciência ou porque sentiu necessidade de mostrar que não se deixava ficar. Foi mau de ver, mas o episódio não é o retrato de um mau debate; é o retrato de uma má democracia. Para Portugal e para as outras democracias liberais, deve ser um sinal de alerta.Biden não soube, ou não conseguiu, manter uma pose de estadista que fizesse o contraponto com a arruaça de Trump. Há quatro anos, o repto de Michelle Obama – "quando eles descem o nível, nós elevamo-lo" – pode ter sido um bom grito moral, mas não chegou para ganhar a Presidência. A lição é esta: quando a democracia se torna vulnerável àqueles que desdenham dela, vamos todos na enxurrada.O debate americano trouxe-me de volta os ecos da última Convenção do Chega, um espetáculo deprimente de mau circo que diz muito do homem e da agremiação que promete acabar com a nossa má democracia – sendo cada vez mais claro que só tem uma democracia ainda pior para oferecer em alternativa. André Ventura vocifera contra a corrupção para ganho eleitoral, mas a verdade é que não só não tem apresentado propostas de reforma e de combate ao problema (boas ou más, zero), como traz um percurso altamente duvidoso neste campo e uma fauna de seguidores com pouco de útil para oferecer.Deixo de lado a adesão do Chega a essa entidade bizarra que se chama "Identidade e Democracia", uma espécie de internacional nacionalista com ligações políticas (e, tudo indica, financeiras) a gente pouco empenhada no bem das nações da Europa, como Steve Bannon ou Vladimir Putin. Deixo até de lado as taras messiânicas e os tweets em que André Ventura se diz empossado por Deus ou pelo fantasma de Sá Carneiro – embora sejam sinais evidentes, a merecer atenção, de estarmos na presença ou um maluquinho ou de um charlatão.Vamos ao concreto. Carlos Rodrigues Lima tirou-lhe bem o retrato esta semana na SÁBADO: Ventura, então funcionário do Fisco, fez um favor de um milhão de euros à empresa de Paulo Lalanda de Castro (o ex-patrão de Sócrates) que é ator convidado em vários casos de corrupção. Questionado sobre o assunto, Ventura não sabe nada, não se lembra de nada. Sai depois do Fisco para a Finpartner dos irmãos Caiado Guerreiro, assessores em batotas fiscais e na venda de Vistos Gold – a cuja extinção, que até a União Europeia já recomenda, Ventura se opôs. Sobre corrupção e justiça fiscal, os atos valem mais do que as palavras.Tal como Trump, que não paga impostos e tem aproveitado todas as oportunidades para lucrar pessoalmente com o cargo público, Ventura tem um currículo e uma prática completamente opostas ao seu discurso anti-sistema. Ou talvez não. Vindo do PSD, talvez se tenha limitado a perceber que a forma eficaz de garantir a continuidade da captura do Estado e da rapina dos bens públicos seja virar ao contrário o discurso mantendo intacta a prática. Nisto, o tontinho que propôs uma variante de mutilação genital feminina acabou por fazer um favor ao partido: tirou as atenções do facto de André Ventura, recém-reeleito líder do Chega com maioria albanesa, só tenha conseguido aprovar a sua Direção à terceira, depois de ter chorado.E é aqui que importa olhar para o saco de gatos que é o Chega. Ventura reuniu ali uma mixórdia de ambiciosos e descontentes que inclui fascistas reciclados, membros da Opus Dei, diplomatas duvidosos e refugiados de PSD e CDS à procura de poiso. Em comum têm apenas a vontade de chegar ao pote – e matam-se e esfolam-se para se posicionar na cauda do líder. Entre eles, aparentemente, surgiu agora Ana Rita Cavaco, bastonária da Ordem dos Enfermeiros e também ela ligada ao PSD, que foi dar um beijo a Ventura na última convenção e arranjou uma avença simpática a um dirigente do Chega – do mesmo modo que os partidos do centrão alimentam de contratos de assessoria em Câmaras, Juntas ou empresas públicas os seus operacionais políticos. Há mais sistema do que isto?Para o PSD e para o CDS, estas transumâncias de alguma da sua militância para o extremo do espetro político podiam ser boa notícia: o Chega seria uma espécie de "banco mau" da direita portuguesa, que acolhesse a pior tralha destes partidos, permitindo assim limpar o balanço. Só que, tal como na banca, o mais provável é que o banco mau se agigante, enquanto os "bancos bons" continuam a afundar-se em ativos tóxicos, por falta de coragem ou de vontade de assumir os prejuízos e pôr verdadeiramente o lixo na rua.E aqui está o nosso dilema. Entre os que se recusam a arrumar a casa e os que não sabem fazê-lo, o campo fica aberto aos oportunistas que prometem mudar alguma coisa para que tudo fique na mesma. O repúdio aos partidos de um sistema fechado e anquilosado é uma reação natural a uma democracia cada vez menos capaz de responder aos cidadãos. É um repúdio que eu próprio sinto (chamem-me populista à vontade, se quiserem). Mas não sairemos do buraco continuando a cavar.Trump mostrou-nos que não basta "ser contra" e que a repulsa aos "de sempre" tem de se traduzir nalguma coisa concreta, que se possa construir em conjunto. Temos de ter sangue frio e construir um programa sólido de reformas para retomarmos uma democracia digna do nome. Dito de outro modo, é fácil partir a loiça, mas mais complicado servir o jantar nos cacos. Não nos deixemos enganar. Para pior já basta assim.