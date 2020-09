Virar a Página

Tal como nos livros, cujas páginas vamos dobrando como quem vira uma esquina, deparando-nos com "ruas de Lisboa antiga", com "vielas de Alfama", também na nossa vida não há como não encontrar coisas do passado. Nessa jornada, feita de escrita e de estórias, contamos as histórias que lemos como se fossem a nossa ilusão. Nelas montamos a nossa viagem sonhada, aquela que nos recusamos a viver, ora por nos faltar a coragem, ora por "não ser para nós". Essa não é a nossa história. A história dos outros nunca é a nossa história. Mas é nas histórias que os outros nos trazem ao olhar que vemos, também aí, a janela da ilusão que ousamos escrever: "esta é a minha história".

Lodro Rinzler, novo inquilino das prateleiras que ficam mesmo ali onde vou buscar as minhas histórias, as que alguém um dia ousou oferecer ao mundo para que com elas façamos a nossa história, "insiste" na ideia de que "temos sido condicionados para procurar a bondade e a integridade fora de nós próprios". Disseram-nos, diz ele, "que precisamos de circunstâncias externas – seja um novo emprego ou um artigo que possamos comprar – e só então seremos verdadeiramente felizes. Lamento informar que não é esse o caso". Não deixa de ser curioso que Rinzler nos sugira que nos sentemos para encontrar a felicidade, quase fazendo-me lembrar as assentadas das crianças junto dos que, outrora, noutros lares, nos que ainda eram os seus, nos dedilhavam as páginas viradas dos livros cheias de histórias que, então, ainda em criança, nos faziam acreditar que um dia, "quando for grande", vou também ter a minha história.

Vinda lá bem do passado, numa versão cheia de presente, com laivos de ilusão de futuro, Marco Aurélio anunciava: "Que me seja dada a força de suportar o que não pode ser mudado e a coragem de mudar o que pode sê-lo, mas também a sabedoria para distinguir um do outro". As leituras que as minhas estórias têm encontrado, indicam-me que essa força vem da bondade e da integridade que encontramos dentro quando nos dispomos a olhar. Já a coragem nasce de uma consciência própria sobre quem somos e o que queremos desta nossa jornada, sabendo que caminhos há, como nos livros, que são duros de ler, páginas que só com dor se conseguem virar. Para tudo isto, o conhecimento, o nosso e o dos outros, o que nos é oferecido pela leitura, encontra o melhor do seu recolhimento nos livros. Em todas as histórias que ousamos escrever sempre que nos deitamos a ler um livro.

Assim vamos virando páginas. Assim conseguimos virar a página mesmo quando achamos que o livro que estávamos a ler já não tinha mais páginas para escrever.