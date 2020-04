Fake news são, de acordo com o Cambridge Dictionary, "histórias falsas que aparentam ser notícias, disseminadas pela internet ou através de outros meios, geralmente criadas para influenciar pontos de vista políticos ou como piadas".Talvez até esta definição seja falsa. Não raras vezes temos assistido, no contexto atual (para não ir mais longe), a pontos de vista políticos que são uma piada. E também temos assistido a piadas que se tornam em pontos de vista políticos. Haja um bom desinfetante que nos livre e guarde de todas estas falsidades.Estou convencido que a mais recente história sobre desinfetantes é também uma fake news. Acho eu.Se a história do desinfetante que veio salvar a humanidade do vírus é uma história que foi engendrada para criar a nossa convicção política contra ou a favor do seu emissor, quem nos diz que o que é atirado diariamente para a nossa frente é mais ou menos verdade do que aquele disparate?O que parece certo é que esta época nos oferece verdades todos os dias que correm o risco de deixarem de o ser no dia seguinte. Basta recordar o que nos diziam há umas semanas sobre o vírus atualmente na ribalta e aquilo que se diz dele hoje. Da mesma forma que esta época nos oferece tantas e tantas verdades de conveniência."Vai ficar tudo bem!" Eis a notícia que mais vezes vemos desfraldada.Na verdade, não vai ficar tudo bem. Há muita coisa que vai ficar mal. E há o que já estava mal e vai ficar pior. Por isso, a verdade é que não vai ficar tudo bem.Mas quer isso dizer que aquela frase de esperança repetida por todas as janelas do mundo é uma notícia falsa? Não. Não quer dizer isso. Porque afirmar que tudo vai ficar mal também é uma notícia falsa. Estou certo de que há muito que vai ficar bem e há muito que tem a grande oportunidade de ficar melhor. Muito melhor. Assim queiramos escrever essa história."A nossa prioridade são os colaboradores". Eis outra notícia falsa. Não são. Não são, porque quando não eram não passam a ser nesta fase. Apesar de ser uma frase bonita de se dizer nesta fase e de atrás dela surgirem medidas que atenuam as dores do momento, não se decreta o foco da atenção. Pratica-se e leva tempo até ser verdade.Mas isto não quer dizer que esta frase dita com recurso a copy/paste do manual de bom comportamento empresarial em tempos de crise seja uma notícia falsa. Afirmar que a prioridade são os colaboradores pode, muito bem, começar por ser uma mudança na gestão de muitas empresas que até serem confrontadas com a necessidade de gerir as suas equipas à distância nunca se tinham apercebido que ali, nos "recursos humanos", estavam pessoas. Portanto, afirmar que as empresas não se preocupam com os seus colaboradores é uma notícia falsa."Os portugueses estão muito lúcidos" que o levantamento do estado de emergência não é o fim do surto. Ao que parece, esta notícia é falsa. Os portugueses não está lúcidos, na medida em que os portugueses somos todos nós. Os que decidem e os que são decididos. Quer sejam os que estão decididos a um dever de cuidado quer os que já não estão para cuidados. Não sei como é a vista do vosso quintal, mas da minha horta avistam-se cada vez mais pessoas na rua. Foi uma Liberdade que se lhes deu. Mas também é falso que os portugueses não estejam lúcidos. Estamos todos muito lúcidos do que aí vem. Porque, na verdade, ninguém sabe bem o que vem aí.As falsas notícias começam com histórias que são contadas. E as histórias que são contadas têm sempre um princípio. Começam geralmente assim: "Era uma vez …".Hoje é apenas e só mais um dia dessa história que alguém um dia vai contar. E essa história que alguém um dia vai contar começa a ser escrita hoje, e amanhã, que será um novo hoje, e depois de amanhã, que outro novo hoje trará consigo.E se é assim que a história se conta, podemos questionar-nos sobre a história que queremos que seja contada, sobre que verdade queremos fazer nascer nessa história. História essa que, muito provavelmente, terá por base aquelas imagens de esperança pintadas em arco-íris hasteados às janelas; ou sobre queles textos ricos de palavras dedicadas a generosos colaboradores; ou ainda sobre a lucidez de um povo na forma como soube cuidar de si bem antes de o mandarem para casa e que soube cuidar de si bem depois de lhe terem cravado as portas de liberdade.A história somos nós que a podemos desenhar aqui e agora. Pode ser um pincel termos que assumir um papel na construção do que há de vir. Pois pode. Mas talvez este não seja o momento para estarmos nas tintas.João Laborinho Lúcio – Coach, membro da International Coach Federation