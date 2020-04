Máscaras, máscaras e mais máscaras. Os milhões que chegam. E as que nunca chegam. As que, para uns, devemos usar em todas as circunstâncias e que, para outros, são descartáveis.

Máscara. Talvez uma das palavras que marca a época que nos escolheu.

O que será que as máscaras nos estão a dizer?

Que não estamos preparados. Que nos enchemos de solidariedade. Que nos aproveitamos de estados de necessidade. Que ninguém se entende. Que devemos seguir os conselhos dos netos. Que, se já formos avós, em caso de necessidade, as devemos dar aos mais novos. Que todos os super-heróis usam máscara. Que de máscara ficamos todos iguais.

Talvez nos estejam a dizer tudo isto, parte disto ou nada disto. Ou talvez apenas nos estejam a dizer que uma boa máscara serve para nos proteger. De um vírus que entra e de um vírus que sai.

É curioso que numa época em que escolhemos, como nunca antes na nossa história, colocar máscaras, tantas e tantas outras caiam sem o notarmos. Este jogo curioso entre a necessidade de se colocarem máscaras e as máscaras que caiem ocorreu-me, precisamente, numa conversa sobre máscaras. Sobre a forma como alguns estavam a inflacionar desumanamente os seus preços.

Não é que as leis de mercado não estejam em vigor. Estão. Mas as leis da verdade também estão. E defender uma verdade numa divisão da casa e agir de forma oposta na outra, dada a realidade apertadinha em que vivemos, pode ser esquisito para quem anda "lá por casa". Digamos que o tecido de que são feitas as máscaras ficou mais fino. A malha mais curta. A teia mais apertada.

É precisamente da teia dos palcos que o ponto me sussurra a frase de Robert McKee, também ela vinda das histórias dos palcos: "O verdadeiro caráter é revelado nas escolhas que um ser humano faz sob pressão - quanto maior a pressão, mais profunda a revelação, mais verdadeira é a escolha da natureza essencial do personagem".

E somos todos personagens desta história! Daquela em cujo enredo fomos envolvidos e cuja saída de cena estamos a escrever. Desta história que vai acabar. Deste palco de que vamos sair. Outra história há de começar e outro palco há de se alinhar com este e assim por diante. Um palco de cada vez. Os mesmos ou outros espetadores. E muitas possibilidade de contracenar. De nos voltarmos a cruzar.

É por isto que a escolha das máscaras assume especial importância nesta fase, em que não sabemos bem qual o palco de amanhã. Ou talvez, indo mais ao encontro do que me apetece dizer, talvez este seja um momento em que devamos andar sem máscaras. Em que ousemos oferecer a nossa cara, por inteiro, aos outros que fazem a história connosco. Seja uma cara bonita ou feia. Esticada ou encarquilhada. Só essas caras se conectam. A essas caras nos ligamos como nos ligamos, imediatamente, às caras dos novos super-heróis quando tiram as máscaras e mostram as suas caras marcadas de verdade.

A conexão é talvez o propósito das nossas vidas que esta nossa vida veio narrar-nos.

A verdade dos dias de hoje, seguramente a minha verdade, é a de que vivemos em tempos que todas as nossas imperfeições aparecem. Tal como na semana passada, continuamos a falhar. E está tudo bem com isso, porque ninguém foi preparado para "isto". Essa é a verdade. Talvez só a minha verdade enquanto a escrevo. Agora também a tua enquanto a lês.

É na verdade que nos conectamos. Todos. De uma forma ou de outra, vimos equipados com esta espécie de radar, este detetor de "conversa da treta". Conversa essa que agora não nos chega, mesmo que feita de palavras bonitas. E por falar em Radar, é chegada a hora de falar com ela. Com a verdade. Fala com ela!

Diz-lhe que o futuro é incerto. Que já não vamos agarrar-nos às certezas que nos obrigam a usar máscaras porque não há certezas. O futuro é incerto. Como sempre foi, aliás.

O ponto de chegada programado, seja lá ele qual for, é incerto, Como aliás, sempre foi. Mesmo na mais simples viagem. Viagem essa que se for de avião nos ensina algo de muito valioso sobre a verdade. E não tem que ver com duas portas à retaguarda, duas sobre as asas e duas na frente. Também não tem que ver com o folheto de instruções que não lemos, porque afinal já não há instruções. Nem tem que ver com os coletes que nunca quereremos usar. Tem que ver com as máscaras que caiem e que devemos colocar quando delas precisarmos. E que devemos colocar primeiro mesmo quando viajamos com alguém que precise da nossa ajuda. Sim, que devemos colocar primeiro para ajudar quem precise da nossa ajuda.

Deixemos, portanto, as máscaras apenas para quem ajuda. Para quem nos ajuda. E ajudemo-nos uns aos outros deixando cair, de vez, as nossas máscaras.

Este texto talvez não devesse ter sido nada disto. Aliás, nem sabia o que ia ser ao início. Podia e devia ter sido melhor, o quer que isso seja. Eu sei. Mas não faz mal. Estou bem com ele assim e grato por ter estado aqui este bocadinho.