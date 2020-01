Uns dias antes do Natal, em Bragança, um jovem estudante de 21 anos foi brutalmente agredido à porta de uma discoteca, depois de ter passado a noite nesse estabelecimento, a divertir-se com amigos. Assistido e sujeito a internamento hospitalar veio a falecer no último dia do ano.

Em Lisboa, um dia depois do Natal um jovem, recém-licenciado, de 24 anos, foi esfaqueado no decurso de um assalto, pouco depois de sair do restaurante onde jantara. Faleceu no local.

Ambos saíram de casa para actos rotineiros da vida de qualquer jovem. Não voltaram.

Naturalmente ambos os casos tiveram larga divulgação na comunicação social, sensibilizando o país. Ninguém fica indiferente à morte inesperada, violenta e destituída de sentido, de dois jovens adultos, que previsivelmente tinham toda uma vida pela frente.

Não se fizeram esperar vozes que apontam o racismo como a causa da morte ocorrida em Bragança, indicando tratar-se de um crime de ódio e que apontam desigualdades flagrantes no tratamento dos dois casos. A investigação, a cargo da PJ, foi mais rápida e eficaz em Lisboa do que a investigação, inicialmente a cargo da PSP, em Bragança, a comunicação social deu maior relevo ao crime de Lisboa e até o país sentiu maior comoção com esta situação do que com aquela. Tudo porque o jovem falecido em Lisboa era português e branco e o que faleceu em Bragança era cabo-verdiano e negro. E, claro, tal indica que Portugal é um país racista.

Aquilo que conheço de ambos os processos é exactamente o mesmo que qualquer cidadão sabe, ou seja, o que li, vi e ouvi na comunicação social. E, desconhecendo os contornos exactos – designadamente as motivações de cada um dos crimes – nada do que sei me permite concluir por qualquer tipo de discriminação, por racismo ou pela ocorrência de um crime de ódio racial.

Na verdade a morte do jovem estudante de Bragança foi noticiada – ou pelo menos mais divulgada – depois da do jovem de Lisboa. Porém o certo é que verificou-se efectivamente depois desta, independentemente do momento em que aconteceram os factos que lhe deram origem. E, todos sabemos, que a notícia não é o assalto ou a agressão à saída da discoteca pois, infelizmente, tais situações ocorrem frequentemente. A notícia é a morte.

A investigação de um crime de homicídio cabe à Polícia Judiciária pelo que num caso inequivocamente classificado como tal, desde o seu início – como aconteceu com o crime de Lisboa – apenas ela intervém, Já a competência para a investigação dos crimes de ofensa à integridade física (como muitas vezes são qualificados, numa fase inicial da investigação, os crimes de homicídio em que a morte não é imediata) cabe à PSP.

A maior ou menor celeridade da investigação (independentemente do órgão a quem a mesma cabe numa fase inicial ou posterior) depende de inúmeros factores não sendo possível estabelecer um tempo padrão para o efeito. Cada caso é um caso e a maior demora não significa – como muitos casos de conhecimento público o demonstram – menor eficiência.

Não digo que não existe racismo. Não tenho a menor dúvida de que existe, que os crimes de ódio racial acontecem, que são de extrema gravidade e são um reflexo e uma representação daquilo que de pior existe na sociedade.

Por isso mesmo não podem ser banalizados. Não é por um branco matar um negro, ou o inverso, que estamos perante um crime de ódio racional. O que nos pode levar a essa conclusão são os factos concretos que ocorreram e de onde resultará os motivos subjacentes à prática do crime. E esses, nestes casos de que hoje se fala, ainda não estão apurados.

A perda abrupta e destituída de qualquer sentido de uma vida jovem é arrepiante. A dor, revolta e sensação de perda dos familiares e amigos é inimaginável. Basta o mero conhecimento dos factos para que se sinta um choque profundo. Não é a raça que agrava ou atenua o choque. A raça é indiferente, a vida que se perdeu é tudo o que conta e o que interessa. E quando, como aqui, se perderam duas vidas, nenhuma vale mais ou menos que outra, não são comparáveis nem mesuráveis.