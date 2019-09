Mais crónicas de Luís Aguilar

Um bom dia para discutir 100 medidas essenciais para o Turismo 27-09-2019 No Dia Mundial do Turismo, a AHRESP lança para a praça pública 100 medidas que não podem cair no esquecimento.

Escolas SaudávelMente que Escrevem o Futuro 27-09-2019 Os alunos procuram o apoio, afeto, compreensão e proximidade com os seus professores, valorizam relações positivas com os seus pares, e apreciam sentir que a escola é deles e para eles, um sentimento de que aquele é o seu lugar, onde se sentem bem, felizes e integrados.

Um presidente sem rumo 27-09-2019 "Quando são vários os treinadores e jogadores que não alcançam rendimento, é porque o problema vem de cima. É mais profundo. É estrutural. E se Varandas não entender essa evidência, está explicado quem é que não percebe nada de futebol. Ainda vai a tempo de melhorar, mas já esgotou todo o crédito junto daqueles que representa."

O abuso de autoridade 26-09-2019 A consagração de muitas normas abertas permitirá que doravante muitos promotores, procuradores e juízes brasileiros possam ser responsabilizados criminalmente pelas investigações ou decisões judiciais em que tenham intervenção.

Podem pintar a cara da minha cor: eu não me importo 23-09-2019 A não ser que a ofensa a indivíduos concretos se considere algo muito inferior a uma certa ofensa cultural genérica, confesso-me baralhado com a polémica carnavalesca de Trudeau.

A percepção errada sobre a Justiça 18-09-2019 Se perguntarmos a alguém qual a percentagem dos processos criminais em Portugal certamente teremos respostas como 70, 80 ou 90%. De acordo com as estatísticas oficiais, o número de processos criminais pendentes representa apenas 5% do valor total.

As Mulheres em números 18-09-2019 Na PSP apenas 9,7% dos lugares correspondem a mulheres. Na GNR tal percentagem é de 7,8% e, nas Forças Armadas, 11%.

As opções militares americanas no Irão 18-09-2019 Os Estados Unidos acusaram abertamente o Irão de estar por detrás dos ataques à maior refinaria da Arábia Saudita. Agora a questão é: o que os EUA vão fazer?

A minha filha adora aprender mas não gosta da escola 16-09-2019 Os psicólogos alertam, com razão, que estamos a roubar o melhor que a infância tem: a inocência, a imaginação e a brincadeira.

Como funciona o tribunal de júri? 11-09-2019 Se é certo que o julgamento por este tipo de tribunal é comum nos Estados Unidos da América, entre nós acaba por ser excepcional.

Nos confins da justiça portuguesa...e a terra de ninguém! 06-09-2019 Os terroristas da violência doméstica podem chacinar famílias inteiras e serem condenados a vinte cinco anos de prisão com a possibilidade de saírem em precária.

Os salários dos governantes 04-09-2019 No dia 6 de Outubro os portugueses participam em mais um acto eleitoral destinado a escolher os deputados que os representam no Parlamento.

Pacto de silêncio 04-09-2019 A morte da filha do ex-treinador da Selecção Espanhola de Futebol, Luis Enrique, aos nove anos de idade e vítima de um tumor ósseo, ocorreu na semana passada. A notícia foi dada de forma sóbria e discreta.

A mulher que me leva ao fim mundo 26-08-2019 "Não era a primeira vez que me acontecia algo assim, mas, com este dramatismo, tinha atingido todo um outro nível. A opção de não fazer tudo em marcha-atrás parecia agora claramente errada."

As condições de funcionamento dos Tribunais 21-08-2019 A insegurança reina no interior dos Tribunais. Nem todos dispõem de pórticos de detecção de metais e estes, quando existem, são antigos e avariam regularmente. Na maioria dos Tribunais as pessoas entram no edifício sem serem identificadas e não é controlada a sua saída do local.