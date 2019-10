Poder Local - Que Propõem os Partidos nos seus Programas Eleitorais 2019?

A participação cívica e a descentralização do poder político são dois temas absolutamente centrais no nosso livro "Reforma do Sistema Parlamentar em Portugal: Análises e Instrumentos para um Diálogo Urgente", lançado em Junho último.

O que propõem, então, PS, PSD, BE, CDS-PP, CDU, PAN, Aliança, Livre, Nós Cidadãos, Chega e Iniciativa Liberal para as legislativas 2019 no que diz respeito ao Poder Local e à Participação Cívica, por forma a regenerar o sistema parlamentar? De que forma estas propostas individuais poderão ser utilizadas para o desenvolvimento de dinâmicas colaborativas entre decisores políticos no sentido de uma ética reconciliatória que ajude a desbloquear os principais factores institucionais de atraso do país?

Reforma do Sistema Parlamentar em Portugal: Análises e Instrumentos para um Diálogo Urgente

Enquanto o CDS-PP não se posiciona sobre estes temas, as propostas dos restantes partidos visam produzir alterações à lei eleitoral para os órgãos municipais, ao financiamento das autarquias, ao funcionamento das Assembleias Municipais, ao exercício do Poder Local, e aos instrumentos atuais de participação cívica ativa.

No que diz respeito à lei eleitoral para os órgãos municipais, PSD, PAN, Aliança, Iniciativa Liberal e Chega propõem a limitação de mandatos. O PAN, Iniciativa Liberal e Chega estendem-na a todos os cargos políticos, sendo que o PSD limita a três, e o Chega a dois, o número de mandatos consecutivos. Quanto à duração, PSD e Chega propõem mandatos autárquicos de 5 anos. O PS pretende "alterar a lei eleitoral para os órgãos municipais, passando a ser eleita uma assembleia municipal pelo método proporcional de Hondt, a qual aprovará por maioria o órgão executivo – Câmara Municipal – constituído por um presidente (o primeiro elemento da lista mais votada para a assembleia municipal) e vereadores". Propõe ainda a criação de um "registo de interesses dos titulares de órgãos autárquicos". A CDU quer "combater os projectos de eliminação da eleição directa e proporcional dos executivos municipais", e promete lutar "pelo reforço da colegialidade dos órgãos autárquicos".

No capítulo das finanças autárquicas, o PAN propõe a revisão do "Regime de Financiamento das Autarquias Locais no sentido de penalizar financeiramente todas as autarquias que, deliberadamente, tenham contribuído para obstaculizar ao cumprimento de disposições legais emanadas pela Assembleia de República ou do Governo da República, não desenvolvendo internamente planos de cumprimento adequados". Ainda quanto a finanças e penalizações, o Chega denuncia "a actual relação directa entre as finanças das autarquias e a expansão urbanística [que] terá de ser invertida, ou seja, ao invés do que hoje se passa, as autarquias terão de começar a ser financeiramente penalizadas pela sobre-urbanização". O Chega avisa ainda que "todas as empresas de transporte sob tutela da Administração Central e Local serão privatizadas". Já a Iniciativa Liberal, além de "maior autonomia local em relação ao IMI", propõe a existência de um salário mínimo municipal.

PS, BE, PSD e PAN coincidem na intenção de reforçar os poderes fiscalizadores das Assembleias Municipais. O PS, por intermédio da "constituição de uma comissão permanente, da criação de gabinetes de apoio técnico" e, em concordância com PSD, BE e PAN, da possibilidade de apresentação de moções de censura ao Executivo Municipal. O PAN, além de querer garantir o direito dos eleitos nas Assembleias Municipais e dos respectivos Grupos Municipais a "condições adequadas para o exercício das suas funções" (leia-se, o direito a assessoria técnica e a gabinete próprio) quer que as Assembleias Municipais possam apresentar e aprovar "propostas de alteração às propostas de orçamento apresentadas pela Câmara Municipal". O PAN propõe ainda "alterar a legislação que permite a presença dos Presidentes de Junta de Freguesia (...) como membros por inerência, mantendo-os como membros, mas sem direito de voto".

Quanto ao exercício do Poder Local, o PSD, centrado na figura do governante, quer reforçar a transparência e a qualidade da governação local através da alteração da Lei Autárquica. Quer ainda "facilitar a governabilidade, permitindo que o Presidente eleito tenha maioria no seu Executivo" e mais possibilidades de escolha tanto na formação do mesmo como na substituição de vereadores. O PAN, mais centrado na oposição, pretende reforçar-lhe os poderes através de três medidas: (i) o alargamento do "direito de consulta prévia das forças da oposição nas Autarquias Locais a outros assuntos autárquicos estruturantes", como por exemplo, "o exercício dos poderes tributários do município"; (ii) a criação de "uma entidade administrativa independente que centralize as competências de interpretação e monitorização do cumprimento da legislação reguladora da democracia local e dos direitos de oposição e que eventualmente sancione os casos de incumprimento de tal legislação"; e (iii) "consagrar a obrigatoriedade legal das Autarquias Locais reservarem nas suas publicações periódicas, e nos sítios institucionais, espaços para que os titulares do Direito de Oposição possam difundir as suas posições sobre os diferentes assuntos de interesse local e o seu trabalho".

Nos programas analisados há ainda propostas que visam estimular a participação cívica designadamente através de orçamentos participativos, iniciativas legislativas de cidadãos, referendos e voluntariado.

Quanto aos orçamentos participativos, o PAN propõe a criação de "uma Lei que assegure um enquadramento legal de carácter geral dos orçamentos participativos nas Autarquias Locais" e que crie incentivos ao desenvolvimento destes processos (...) eventualmente com fundos específicos associados". O PS quer avaliar e relançar em moldes renovados as "iniciativas pioneiras de orçamentos participativos de âmbito nacional levadas a cabo durante a legislatura"- Orçamento Participativo Portugal e Orçamento Participativo Jovem Portugal"

A par do PS e do Livre, que pretendem genericamente facilitar Iniciativas Legislativas de Cidadãos à Assembleia da República, BE, Nós Cidadãos e PAN, pretendem reduzir o número mínimo de assinaturas necessárias à respetiva apresentação. O BE pede uma redução de 20 para 4 mil assinaturas, querendo o PAN simplificar o processo de submissão e, em concordância com o Nós Cidadãos, alargar o "âmbito de incidência das propostas de lei". Juntamente com o Livre, o Nós Cidadãos, que previne "fenómenos de caciquismo local", propõe viabilizar "candidaturas de Grupos Independentes de Cidadãos à Assembleia da República. O Livre propõe também "criar Assembleias Cidadãs, compostas por participantes escolhidos de forma aleatória e de modo a garantir a maior representatividade possível, que funcionem como câmaras de deliberação e trabalhem em conjunto com a Assembleia da República, podendo propor temas a ser discutidos pelos deputados e acompanhando de forma participativa as propostas discutidas na AR."

Quanto a referendos, o BE volta a propor uma redução, desta vez de "60 para 40 mil assinaturas necessárias para a apresentação de uma Iniciativa de Referendo de Cidadãos à Assembleia da República". O PS pretende "possibilitar a realização de referendos locais por iniciativa da câmara municipal, da assembleia municipal, da junta de freguesia, da assembleia de freguesia ou de 5% dos eleitores". O Nós Cidadãos, alargando o âmbito territorial e político, quer abrir a "possibilidade de iniciativa popular de referendo de âmbito nacional, regional, municipal ou de freguesia, para revogação de leis vigentes, iniciativas governativas ou mandatos políticos." O PAN pretende "dinamizar o regime jurídico dos referendos locais através de uma reforma legislativa que introduza um direito de iniciativa popular directa de referendo local e que abra a discussão sobre o fim da fiscalização preventiva obrigatória da constitucionalidade pelo Tribunal Constitucional relativamente a estes referendos." O PAN pede ainda a consagração "do direito potestativo dos cidadãos (...) inserirem na ordem do dia das reuniões das assembleias deliberativas das Autarquias Locais uma questão ou proposta de deliberação inserida no âmbito das competências do respectivo órgão (...)."

Quanto ao voluntariado, o PS mostra-se disponível para incentivar a prática, e o PAN pretende "rever a Lei de Bases (...) tendo em vista alterar toda a visão jurídica, institucional e social do voluntariado, atualizando e adequando o seu papel na economia social e solidária, reconhecendo-o como fonte de educação, solidariedade e coesão social e de promoção de cidadania activa".

Promessas feitas agora permaneceremos atentos ao cumprimento delas porque, tal como Fernando Pessoa realça no Livro do Desassossego, "todo o homem de ação é essencialmente animado e optimista".





André Corrêa d’Almeida, Ph.D., é professor na Columbia University e autor/coordenador de "Reforma do Sistema Parlamentar em Portugal: Análises e Instrumentos para um Diálogo Urgente" (Principia, 2019) e de "Smarter New York City: How City Agencies Innovate" (Columbia University Press, 2018).





João Simas

Service Designer

Licenciado em Filosofia e pós-graduado em Filosofia Política