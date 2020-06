Estamos todos a atravessar uma fase de enorme incerteza. Embora queiramos tornar tudo "normal", a verdade é que o suposto "regresso à normalidade" está a ser tudo menos isso: normal. Acompanho altos executivos de empresas, que nos nossos programas de Coaching me transmitem o incómodo que sentem, o desconforto, as incertezas que têm todos os dias, devido a toda a questão económica que poderá vir aí, bem como à questão que se prende com a saúde de todos. O ser humano detesta incertezas, luta pela certeza diariamente, pelo conforto, e, no entanto, quiseram as circunstâncias desta vida que esta pandemia nos viesse "trocar as voltas".Focar na solução é uma solução, passo a redundância. O problema existe e não ganhamos nada em dar-lhe energia. Não somos responsáveis por aquilo que nos aconteceu, mas somos sim responsáveis pela forma como reagimos a esse acontecimento. E isso traz-nos poder.Retomando o título/tema deste artigo: Passar para outro nível. Quem não deseja ser/ter/fazer algo maior na sua vida? Referi nos parágrafos acima que, o ser humano adora o que é certo. No entanto a grande contradição inerente à condição humana, a meu ver, é que também adoramos mais. Ser mais, ter mais, fazer mais. De um lado o conforto, e do outro lado a ambição. Ainda bem que assim o é. No entanto não deixa de ser contraditório.Passar para outro nível implica desafiar rotinas, hábitos. Implica criar coisas novas (nem que sejam novos pensamentos), implica aprender coisas novas. E é aqui que o ser humano começa a recuar... Todos queremos crescer, de alguma forma, mas nem todos queremos passar pelas "dores de crescimento". Queremos o resultado, mas não queremos passar pelo processo. E é aqui que muitas pessoas desistem de si mesmas, dos seus sonhos e dos seus objectivos. Desistem do risco que muito provavelmente lhes trará felicidade, propósito, satisfação, conquistas, inspiração. São estas pessoas que chegam ao final das suas vidas, olham para trás chegam à conclusão que não viveram a vida em pleno, e que não foram felizes. Podiam ter feito as coisas de outra forma, podiam ter tido a coragem de assumir a sua autenticidade. E optaram (sim, foi uma opção...) por viver a vida que os outros queriam, que era suposto viver. Os sonhos ficaram cada vez mais distantes até ao ponto de se tornarem "impossíveis" aos olhos da nossa mente.Passar para outro nível implica ser humilde o suficiente para reconhecer que somos aprendizes atá ao final das nossas vidas. Passa possivelmente por pedir ajuda quando é necessário. Passa por perceber que só com coragem, fé (em nós) e resiliência é que vamos conseguir. Passa também por sermos criativos, apelando a soluções novas, novas formas de pensar e de fazer. O mundo não é daqueles que não arriscam, eu não me recordo de nenhuma personalidade notável que tenha ficado na história, e que não tenha dado bastantes "saltos de fé".Fica o desafio: passar para outro nível é uma escolha. E como todas as escolhas, tem as suas consequências. O que vai escolher fazer relativamente a este tema?