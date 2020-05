No princípio era apenas um qualquer vírus desconhecido, num local longínquo que, diziam, podia afectar toda a humanidade. Poucos acreditaram que podia assim ser ou mesmo que cá chegasse. Até nos foi dito que tal era bastante improvável.

De repente, quase sem nos apercebermos, o dito vírus, entretanto convertido em pandemia, chegou em força à Europa e, em menos de nada, bateu-nos à porta.

Da calma e tranquilidade anunciadas assistimos ao desaparecimento abrupto do mundo tal como o conhecíamos. O teletrabalho entrou na vida dos portugueses que se viram, em família, confinados em casa. As escolas e equipamentos de apoio à infância encerraram e o mesmo aconteceu a todos os serviços não essenciais.

Durante cerca de dois meses fomos instados a ficar em casa. Fomos impedidos de estar com os familiares próximos, mesmo com aqueles que mais precisam de nós e para os quais o nosso afecto e atenção são a razão de viver. Fomos proibidos de nos deslocar para o estrangeiro e até de circular livremente no nosso próprio País. Não nos foi permitido festejar os eventos importantes da nossa vida com aqueles que fazem parte dela, não houve casamentos, os nascimentos aconteceram sem a presença do pai e muito longe dos avós. Os funerais foram realizados "à porta fechada" e as mortes ocorreram longe dos familiares que não se puderam despedir dos seus entes queridos.

Milhares de pessoas perderam os seus empregos e ficaram sem quaisquer rendimentos. A carência económica entrou pela casa das famílias e impediu a satisfação das necessidades mais básicas. Mesmo assim continuámos a ser avisados sobre a necessidade de precaução, a importância do isolamento social e a receber sempre a mesma mensagem: "Fique em casa!".

Naturalmente, ficámos assustados. O medo instalou-se.

Mas, de repente, tudo mudou.

Da desnecessidade da máscara passámos à obrigatoriedade do seu uso sem que se consiga compreender exactamente o que mudou. Os nossos adolescentes, que tanto precisam e apreciam a proximidade social e física – e que, por esse mesmo motivo, ficaram tanto tempo retidos em casa – estão na escola para onde vão de transportes públicos. As nossas crianças pequenas, motivo da maior preocupação dos pais, foram enviadas para as creches. Neste momento, dizem-nos, são locais seguros e devemos ficar tranquilos. Porém, fala-se da séria possibilidade de manter a telescola a partir de Setembro.

Somos informados agora que o cumprimento das regras definidas pela DGS (que, no essencial, passam pela higienização frequente dos espaços, pelo distanciamento social de dois metros e pelo uso de máscara) tornam seguros praticamente todos os espaços. Desta forma podemos já, com segurança, regressar ao trabalho e frequentar os estabelecimentos entretanto reabertos o que, aliás, somos fortemente incentivados a fazer.

Claro que ficamos a pensar. A questionar. Afinal porque motivo o País esteve parado tanto tempo quando, para que tudo funcionasse, bastaria que tais normas tivessem sido implementadas mais cedo? E, se a distância de dois metros é essencial, como é admissível que em certos casos, como ocorre nas regras definidas para a realização de julgamentos nas salas de audiência, se admita como segura a distância de apenas um metro? E porque motivo não é estabelecida qualquer distância de segurança nos aviões? E, já agora, porque motivo nos teatros e cinemas essa distância já implica a existência de um lugar vago entre as pessoas? E porque motivo os critérios para a realização de festivais de Verão (ou eventos análogos) são diferentes conforme tenham ou não cariz partidário, religioso ou social? Não deveriam ser todos eles proibidos ou permitidos em função do risco de contágio e do grau de segurança oferecido por cada um deles em concreto?



Não ponho aqui em causa a necessidade das medidas que foram adoptadas ao longo de todo este "processo de pandemia". Também não coloco em dúvida a necessidade de retoma da economia e, como tal, do regresso à vida o mais normal possível. Nada disso está em causa. No entanto, como podemos passar de uma fase em que nada nos é permitido (porque implica um enorme risco para a vida de todos) para uma fase em que quase tudo é não só permitido como também seguro? Necessariamente temos dúvidas, sentimos intranquilidade e insegurança.

As decisões têm que ser tomadas com bom senso, equilíbrio e proporcionalidade e, sobretudo, têm que ser explicadas de forma clara e inequívoca, sem rodeios, de modo objectivo. Podemos não concordar, mas temos que perceber porquê.

Só isso nos permitirá ganhar a segurança e a confiança nas instituições e vencer o receio que nos foi incutido. Só isso nos permitirá voltar à nossa vida.