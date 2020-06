O pacto de silêncio

A forma mais expedita de aferir se há ou não racismo em Portugal, se muito ou se pouco e qual o seu grau de virulência, é levantar a questão em qualquer lado onde haja uma caixa de comentários. Depois recostar-se e testemunhar a enxurrada. Poucos temas geram tanta discussão violenta e tanto discurso de ódio como este – sinal de que temos aqui um gigantesco tabu que nos envenena aos poucos, por cada dia que não temos a coragem cívica de o enfrentar, com humildade, empatia e sangue frio. E, já agora, com dados em cima da mesa, que infelizmente escasseiam num país que recusa recolher informação sobre a composição étnica da sua população – uma política que é em si mesma um sinal do intenso desconforto que o tema suscita, junto das autoridades como junto dos cidadãos.

Sobre o que nos dizem os dados escreveu hoje mesmo Susana Peralta no Público, uma leitura que recomendo vivamente. O Estado português continua a fugir a recolher informação crucial para podermos sequer mapear o problema, mas isso não significa que não existam indicadores. E são alarmantes. Indicadores de preconceito racial na população portuguesa, de discriminação de minorias no acesso ao emprego, à habitação, aos serviços públicos – além, claro, do deserto óbvio de minorias étnicas nos círculos de poder político, económico e cultural. Um primeiro-ministro com raízes goesas e uma ministra da Justiça negra são exceções, não são a regra – aliás, se podemos apontar pelo nome os membros das minorias aceites no círculo da maioria é porque temos um problema. A vida pública é mais branca do que o país onde ela decorre.

Tal como num castelo medieval, são sobretudo três as muralhas de defesa erguidas contra uma discussão fria e adulta sobre o racismo: 1) "Portugal não é um país racista"; 2) "Até pode haver racismo mas não é estrutural e é de todos contra todos"; e 3) "Os ativistas anti-racistas estão a promover o racismo por causa do seu extremismo". Importa transpor cada uma destas muralhas.

1) "Não existe"

"O nosso país não é um país corrupto, os nossos políticos não são políticos corruptos, os nossos dirigentes não são dirigentes corruptos. Portugal não é um país corrupto". Quando a procuradora Cândida Almeida disse isto, em 2012 – ainda por cima na Universidade de Verão de um partido político, o PSD – foi recebida com um misto de raiva e escárnio. A perceção pública – confirmada esta semana pelo último Eurobarómetro – é precisamente a inversa. Na altura, a procuradora insurgia-se precisamente contra perceções que considerava erradas. Mas esta é uma discussão inútil. Na verdade, se queremos fazer uma abordagem séria a problemas complexos temos de pôr de lado perguntas simplistas.

Perguntar se Portugal é um "país racista", ou um "país corrupto", é fazer a pergunta certa da forma errada. "Portugal", para estes efeitos, é um aglomerado de 10 milhões, 283 mil e 800 pessoas. Como dizia o meu avô Batalha, "onde há muito cão há muita pulga" – o que significa, neste contexto, que entre os 10,2 milhões há muitos que são racistas e muitos que não são, há muitos que são corruptos e muitos que não são. Quando me fazem a mesma pergunta que fizeram a Cândida Almeida em 2012 respondo que Portugal não é um país corrupto, mas é um país corrompido. Ou seja, a corrupção não nos corre no sangue nem é um traço genético (ou sequer cultural) dos portugueses, mas permitimos que a corrupção se instalasse na sociedade, alcançasse demasiados poderes e corroesse demasiadas estruturas políticas, económicas e sociais.

Para discutirmos se "Portugal" é ou não corrupto, ou racista, é inútil tentarmos contar os cidadãos um a um, olhar para dentro de cada alma e vermos para onde pende a maioria. O que interessa é ver se há ou não traços de corrupção, ou de racismo, na sociedade e se as instituições nas quais assenta o funcionamento dessa sociedade, o funcionamento da nossa vida em comum, estão apetrechadas para prevenir e, quando não previnem, para detetar e punir a corrupção, ou o racismo. O mantra "Portugal não é um país racista" é, portanto, inútil.

Para além dos dados citados no artigo já referido da Susana Peralta, há as experiências pessoais dos portugueses. Eu próprio, que sou "branco" – conceito absurdo porque o mesmo "eu" seria visto como "latino" nos EUA e automaticamente relegado a cidadão de segunda – já testemunhei inúmeros, incontáveis, atos de racismo. Que nunca me foram dirigidos, claro, mas que vi acontecer. Quando, na adolescência, todos queríamos um (ridículo) blusão de penas, os meus colegas negros tinham de guardar o recibo no bolso do casaco, não fosse algum polícia abordá-los com a suspeita de o terem roubado.

Para não ver só é preciso não querer.

2) "Há, mas são verdes"

Então pronto, concede-se que há racismo, mas é sempre individual, não é estrutural; e de qualquer modo também há muitos negros racistas contra os brancos.

Quando se fala de "racismo estrutural" não se fala do somatório de atos individuais de racismo. Os atos de corrupção também são atos individuais dos poderosos que os praticam, mas quando são deixados sem punição (muito menos prevenidos) tomam uma dimensão superior à das pessoas que os praticam. É o que acontece com o racismo: muita da discriminação racial acontece em lojas, em serviços públicos, na relação com agentes do Estado ou de empresas privadas e, sim, também nas interações com a polícia.

Se acontecem em instituições (públicas, como lojas do cidadão, ou privadas, como centros comerciais) sem que a instituição reaja contra esses abusos, o abuso inscreve-se na prática da instituição, entranha-se na sua cultura porque fica impune, porque não é sequer denunciado. A maioria dos deputados não cobra indevidamente subsídios de deslocação, mas há vários que cobram sem que o Parlamento os impeça ou responsabilize – o que significa que o Parlamento permite e protege uma cultura de abuso na cobrança de subsídios de deslocação. Os vícios do indivíduo tornam-se vícios da instituição. E os vícios institucionais tornam-se vícios sociais. O problema não é haver umas "maçãs podres" no cesto; é o cesto não as expulsar e permitir que lá fiquem, a contaminar todo o ecossistema.

E é por isso que é uma falsa equivalência suscitar o racismo de cidadãos negros contra cidadãos brancos – que também existe, naturalmente, mas que não é acompanhado de estruturas de discriminação institucional. Um branco pode ser vítima de um insulto racial de um negro no meio da rua, mas quando dobrar a esquina não vai ter a polícia a pedir-lhe o recibo do blusão de penas; e quando entrar no banco não vai ser olhado como suspeito. É esta a diferença, e é abissal.

A resposta a isto não é gritaria de um lado para o outro, muito menos a violência ou o vandalismo. É a aproximação e a empatia, é o diálogo social traduzido depois em políticas públicas. É reconhecer que há demasiadas vozes que ficam por ouvir na nossa sociedade e fazer um esforço consciente e deliberado para ouvi-las, perceber as suas preocupações e reivindicações e integrá-las em políticas públicas.

Isso exige, para começar, valorizarmos mais a polícia. Sim, a polícia tantas vezes envolvida em incidentes raciais tem de ser valorizada em salários, em condições de trabalho, em treino e equipamento. E valorizá-la significa perceber que não podemos atirar a polícia para cima de problemas sociais enraizados. Não é a polícia que tem de responder à pobreza, à exclusão social, à carência habitacional e à precariedade no emprego que oprimem desproporcionalmente as minorias étnicas.

Temos de ter políticas sociais não só para os eleitores fiéis mas para todos os cidadãos que precisam delas para alcançar a sua autonomia e felicidade individual – incluindo os que não votam. Cada dia que resistirmos a ter esta conversa é um dia em que se empurram as pessoas para os extremos da desesperança e da hostilidade – e de pouco serve, quando cairmos num clima de conflito aberto como o que se vive nos EUA, querer pôr as culpas à esquerda ou à direita.

3) "Não pode ser assim"

Quando Rui Rio, com a sua habitual falta de jeito, diz que não há racismo em Portugal e que "ainda ficamos é racistas com tanta manifestação antirracista", o que isso significa é simples: há racismo, sim senhor, mas (pelo menos aos olhos de um branco) é um racismo dissimulado e envergonhado – como são são dissimuladas e envergonhadas tantas coisas em Portugal). E é melhor não se confrontar este racismo dissimulado e envergonhado porque se for confrontado ainda perde a vergonha e salta cá para fora, assumido.

É sobretudo esta a crítica que se faz ao "radicalismo" dos ativistas anti-racismo. O problema é que ninguém se chega à frente com uma ideia melhor. Quem não gosta do estilo de Joacine Katar Moreira ou de Mamadou Ba (e tem todo o direito a não gostar), faça melhor! Se o problema dos ativistas é abraçar a causa certa da forma errada, abracem os seus críticos a causa certa da forma certa. Mostrem-nos o caminho. Só que a alternativa oferecida parece sempre ser mantermos-nos mansos e resignados porque podia ser pior. Isso não chega. Ao sugerir que as manifestações anti-racismo criam racismo, Rui Rio e tantos como ele estão a pedir às vítimas do racismo que o suportem com paciência, num apelo à paz podre de quem não quer fazer o esforço de confrontar problemas e resolvê-los – indigno de alguém com responsabilidades públicas.

Eu reconheço esse discurso. Há anos que o ouço acerca do combate à corrupção. "Sou muito sensível à sua causa mas não pode ser assim". Porque assim agita os populistas, ou os radicais. Assim desinquieta o povo. O problema é que essa conversa – digo-o por experiência – não tem fim. Porque não pode ser assim mas também não pode ser assado. Nem frito. Nem cozido. Nem escalfado. Fica o problema cru e não se fala mais nisso.

Qualquer mecanismo que se experimente para pôr à luz um problema que outros querem deixar na escuridão será sempre inoportuno, insensato, desavisado. Já vi este filme: a cobardia e a falta de frontalidade são o cancro da nossa vida cívica. Pois eu acredito que Portugal tem mais pessoas crescidas do que crianças amedrontadas. E acho que há utilidade social, catarse social até, em pôr os problemas às claras, para podermos depois enfrentá-los com franqueza e com verdade – em vez de deixarmos a paz apodrecer sem falarmos uns com os outros. Mas para isso, claro, é preciso querer.