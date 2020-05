O império fatal

Agora que a crise do coronavírus terminou oficialmente na China, segundo dados oficiais com apenas 83.966 de infetados (pouco mais do dobro do que os números oficiais registados à data em Portugal), percebe-se o pouco que sobreviverá ao novo vírus do expansionismo chinês.Pequim lançou uma guerra psicopolítica contra as democracias com os objetivos de fazer esquecer a sua desastrosa gestão da crise pandémica, de entaipar a sua população e de aproveitar a oportunidade para assumir a hegemonia global numa geopolítica em fermentação.A tensão alastra nos países vizinhos do gigante que já não se encontra adormecido. Terminou a via única da reunificação pacífica de Taiwan. O ministro dos negócios estrangeiros chinês admitiu a reunificação forçada, rompendo com uma política em vigor há três décadas.Se por um lado, a China acusa os EUA de lançarem uma nova guerra fria, como se tal condição fosse um estádio de desenvolvimento, há muito aguardado, pela teleologia imperial, por outro, convém-lhe difundir a imagem de Pequim vítima do imperialismo norte-americano, preparando o terreno para o embate geoestratégico.Washington despertou para o projeto hegemónico de Pequim, envolvendo-se em debates sobre qual a postura estratégica a adotar, se de competição ou de confronto.De facto, exceto em número de efetivos militares, os EUA ainda possuem superioridade militar face à China. Todavia a estratégia militar chinesa está focada em impedir a dominação dos EUA, em particular na Ásia, e não na vitória final. Pelo que as vantagens estratégicas jogam a favor de Pequim.Desde o início de março de 2020, que o Exército de Libertação Popular (ELP) iniciou uma série de ações de provocação nas águas adjacentes do mar do sul da China e do estreito de Taiwan, envolvendo Japão, Taiwan, Vietnam, Indonésia e Malásia. Os atos beligerantes (levados a cabo, para além dos meios militares, por navios científicos, milícias marítimas e guarda costeira) aconteceram todos em simultâneo, enquanto uma nova onda de repressão política regressava a Hong Kong.Ainda, em tom franco, Pequim manifestava o seu interesse em absorver o Cazaquistão, reclamando que historicamente este imenso país fazia parte do território chinês. Perante estas ações ofensivas o silêncio da comunidade internacional foi praticamente unanime e consensual.As provocações chinesas prosseguem em torno de Taiwan, sentem-se fortes, saudáveis e alienados dos males do mundo. A China não ficará completa enquanto não reconquistar Taiwan e tal desejo já não configura uma miragem.O vírus serviu como revigorante para a febre nacionalista aumentar no interior da China e a postura nacional mais agressiva também é resultado desse efeito secundário. Durante o impulso nacionalista, o governo chinês atribuiu nomes a 80 ilhotas, recifes e outras configurações geográficas curiosas no mar do sul da China, algo que não sucedia desde 1983.A demonstração de determinação estratégica prova que estão dispostos a resolver a questão de Taiwan a qualquer momento. A diplomacia e a estratégia marítima extrarregional, com ramificações ao Paquistão, Djibuti, Guiné Equatorial, entre outros, denotam uma preparação anti-contenção, faltando apenas identificar a zona cinzenta de intervenção.Mas o dragão pode ser de papel. A política de um filho por casal transformou o ELP numa força militar de filhos únicos. A principal preocupação chinesa, já não é a sobrepopulação, mas outrossim o envelhecimento populacionalO Partido Comunista criou uma cultura social de "pequenos imperadores" em que as famílias investem e apostam tudo para alcançar o sucesso individual da sua escassa prol. Consequentemente deverá ser muito reduzida a tolerância das famílias para as incontornáveis baixas de uma guerra convencional. Cientes dessa realidade, a elite nacional poderá sentir-se desencorajada a embarcar num aventureirismo militar.Ao invés, o volume desproporcional de solteiros masculinos provocados pela referida política de filho único poderá criar a propensão para o envolvimento numa guerra. O mais certo será continuarem a prosseguir com operações ofensivas não-militares.Os últimos avanços militares de Pequim refletem que a ameaça chinesa já não tem de dançar ao ritmo americano. Através das lentes de Pequim, que observam e avaliam o adversário norte-americano, vislumbra-se uma superpotência decadente, internamente enfraquecida e uma opinião pública mundial anti- americanizada (em especial na União Europeia) benevolente aos ressentimentos pós-coloniais da China.A União Europeia (UE), fraca e pusilânime, foca-se nos desafios internos do combate ao COVID-19. A operação de recolha de fundos pela Presidente da Comissão Europeia para financiamento da investigação da nova vacina, ignorada pelos EUA e pela China, é um sinal de que a UE já se deu como vencida.O ambiente estratégico é propicio aos interesses de Pequim. Um grupo de antigos generais franceses acusa a NATO de "catalepsia intelectual" por anuir cegamente às ordens dos EUA. Como alternativa à aliança transatlântica propõem a aproximação estratégica a Moscovo.As outras duas potências asiáticas, Rússia e India, têm posicionamentos diferentes em relação a Pequim. Se por um lado as escaramuças militares entre a India e a China, durante as últimas semanas, ao longo da fronteira terrestre comum, transformam Nova Deli em rival de Pequim (adicionando os avanços de Pequim no Indico), por outro, Moscovo vive tempos de reconciliação e convergência.

O que permitiu aos EUA vencerem a Guerra Fria, foi o eixo sino-americano. Apesar de não poder ser veiculado, o estabelecimento deste eixo possibilitou a retirada norte-americana da guerra do Vietnam com uma vitória estratégica.

A reconciliação sino-russa da última década e a incapacidade do Ocidente se envolver de forma construtiva com a Rússia, foi o grande insucesso estratégico do início do seculo XXI, que permitiu à China a sua aquisição de preponderância quase incontestada.

Agora que os porta-aviões norte-americanos estão inativos, Pequim pondera sobre qual a melhor solução, o melhor momento, e a eventual decisão de terminar com o sonho da ilha formosa, prospera e democrática.

Todas estas movimentações militares fazem crer que os chineses talvez desejem a guerra, algo que nos parece improvável. Contudo, todas as movimentações visam o planeamento e preparação para os conflitos, o que é válido tanto para os chineses como para os seus oponentes. Claro que a prontidão para o conflito futuro pode ajudar a precipitá-lo.

Deschinificação

As políticas comercias predatórias da China nas últimas três décadas têm contribuído para aniquilar a globalização, recorde-se o que sucedeu à maioria do sector industrial europeu, exceção feita à Alemanha e Itália.

Há décadas que, um pouco por todo o mundo, é criticado o egotismo da China na defesa a qualquer preço dos seus interesses. Alguns países tentavam-se proteger dos avanços chineses com barreiras políticas ao comércio, através da independência manufatureira e o reassumir da soberania em diversas áreas da ciência e tecnologia. Portanto, já se encontrava em curso a fragmentação da globalização.

Hoje, surge a oportunidade para a deschinificação das economias nacionais. Países industrializados como Japão, Coreia do Sul, EUA, Reino Unido, Alemanha e Itália, parecem pretender atenuar a sua dependência face aos custos de produção baixos e ao mercado chinês. Esta apresenta-se como uma via de retaliação possível.

Cabe-nos entender até que ponta a China precisa do resto do mundo (terá criado uma autocracia económica?) para compor o seu autorretrato imperial. Tudo indica que a interdependência económica e a exposição de bens e interesses chineses no exterior não representam impedimento suficiente para Pequim conter os ímpetos imperiais.