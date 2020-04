O desconfinamento e a gestão dos recursos humanos

No próximo fim-de-semana termina o estado de emergência. Este momento simbólico marca o início do regresso a uma normalidade possível, com menores restrições das liberdades individuais e um progressivo aumento das actividades profissionais e económicas. A maior ou menor abertura do período restritivo dependerá da evolução da epidemia no nosso País, não se excluindo a hipótese de regressarmos a um estado anterior.O desconfinamento progressivo, essencial e aconselhável por razões de saúde pública, acarreta vários desafios. O encerramento das escolas levou a que muitas famílias ficassem em casa ainda antes de ser declarado o estado de emergência. O fecho de creches e jardins de infância também contribuiu para o confinamento de muitas famílias que optaram rapidamente pelo teletrabalho ou aproveitaram os apoios do Estado para ficarem na residência com as crianças, atento o facto de nesta fase não poderem sequer beneficiar do apoio dos avós. O início de uma maior actividade em todo o tipo de serviços levanta a questão, quem tratará das crianças?A paragem abrupta da actividade económica e dos serviços públicos será retomada, mas para uma boa recuperação é necessário optimizarmos todos os recursos humanos. Esta é uma realidade válida para todos os sectores, incluindo a área da Justiça.Fui contactado por diversos magistrados do Ministério Público que me transmitiram a sua dificuldade em conciliar a vida profissional e pessoal neste tempo excepcional. Este é um problema transversal a toda a sociedade e por essa razão nenhuma classe profissional escapa. Qual a forma de o resolver? Como aproveitar melhor os recursos neste período em que todos somos necessários? A resposta é relativamente simples, compreensão dos problemas pessoais de cada um dos colaboradores por parte de quem gere e espírito de equipa e entreajuda de todos os que exercem funções numa ou diversas áreas. Este princípio é válido em diversos ramos de actividade e também na Justiça.Ao longo da minha carreira tive a sorte de trabalhar com colegas excepcionais que se distinguiram pela sua solidariedade, incluindo alguns superiores hierárquicos que conseguiram retirar o melhor de cada um dos seus subordinados. Recordo-me de situações em que, no meu tribunal, colegas ficaram de baixa devido a problemas de saúde graves e todos os que ali desempenhavam funções assumiram, voluntariamente, a totalidade do seu trabalho, sem que ninguém o impusesse. Lembro-me igualmente de aceitarmos pacificamente uma divisão de trabalho que aparentemente parecia desigual, mas tinha em conta a situação de saúde de uma colega. Desta forma, a magistrada conseguiu continuar a trabalhar e aliviou o serviço dos restantes, o que fez com que o ganho fosse geral. A minha experiência pessoal diz-me que é possível conciliar o respeito pelas pessoas com a produtividade e que o espírito de equipa e de solidariedade permitem ultrapassar situações difíceis, com ganhos humanos e profissionais.A nova organização judiciária atribuiu aos Procuradores Coordenadores de Comarca um papel muito relevante na gestão de recursos humanos do Ministério Público. Cabe a estes perceberem qual a situação pessoal de cada magistrado. A organização de serviço pode e deve ser efectuada para optimizar o trabalho, ou seja, permitindo que o maior número possível de magistrados continue ao serviço e com tarefas compatíveis com a sua situação pessoal actual. Como já referi no artigo da semana passada, é muito importante a digitalização dos processos para permitir o teletrabalho. É igualmente importante aferir quais os magistrados que têm filhos pequenos e se tal facto os impede de participarem em julgamentos ou diligências urgentes, designadamente por não terem quem fique com as crianças. Depois desse levantamento, há que procurar soluções consensuais de distribuição do serviço junto de outros colegas que não tenham tais limitações. Em muitas situações será possível chegar a um acordo e permitir reajustamentos que beneficiarão todos. A solução aqui avançada não é utópica, aliás, a mesma já foi aplicada neste período difícil em alguns locais.O desafio que se coloca aos Procuradores Coordenadores de Comarca, Directores de DIAPs e outros superiores hierárquicos é elevado, mas a sua maior ou menor aptidão para o exercício do cargo ficará evidenciada neste período, pois a sua capacidade para gerir recursos humanos será colocada à prova. As normas da gestão moderna privilegiam o consenso, a mediação e a aproximação de posições e não a imposição cega de uma vontade. Na semana em que se celebra a democracia, a forma como se gere e as soluções que se defendem na praça pública, permitem aferir se quem o faz se pauta por valores democráticos ou se, pelo contrário, é adepto de visões autoritárias. Não basta proclamar os valores de Abril, é preciso aplicá-los nos casos concretos.