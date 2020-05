Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades

A memória histórica é algo muito importante para percebermos a nossa sociedade e como ela evolui. Se analisarmos os textos dos nossos grandes escritores e historiadores verificamos que há traços que permanecem ao longo dos séculos, apesar de todas as mudanças.

Na obra prima da nossa literatura, os Lusíadas, Luiz Vaz de Camões versa sobre o velho do Restelo. Esta personagem coloca fortes reticências à expansão marítima e receia as desgraças que ocorrerão aos portugueses por terem tomado tal opção. Apesar terem decorrido mais de quatrocentos anos desde a sua publicação, esta é uma das passagens mais simbólicas da nossa literatura, pois representa aqueles que continuam presos ao passado, se recusam a olhar em frente e a abraçar novas oportunidades, bem como a perceber o momento presente. No fundo, são todos aqueles que continuam agarrados ao que passou e recusam qualquer evolução da sociedade, por afectar a sua zona de conforto. Para essas pessoas tudo no presente está mal, no meu tempo é que era bom, dizem.

Nas últimas décadas, a par de uma forte evolução tecnológica, verificaram-se profundas transformações ideológicas no globo e também em Portugal. Passámos de um estado autoritário e antidemocrático para uma democracia plenamente inserida na União Europeia. A queda do muro de Berlim alterou a concepção do mundo dividido em dois blocos, em que duas grandes superpotências mediam constantemente forças para alcançar a primazia. A União Soviética fragmentou-se em diversas repúblicas autónomas.

A globalização, em vez de contribuir para o reforço da posição dos Estados Unidos da América, como alguns esperavam, permitiu a emergência da China como grande superpotência. Os anteriores campeões da economia livre tornaram-se agora os arautos do proteccionismo.

A pandemia originada pelo Covid 19 está a abalar fortemente as teorias neoliberais e levará com grande probabilidade a um reforço do modelo do Estado Social, em especial do serviço de saúde público. É certo que na Europa será efectuada uma reflexão sobre o papel do Estado, mas em países como os Estados Unidos da América ou o Brasil o debate será muito mais aceso e todo o sistema será avaliado. Uma boa parte do sistema de saúde americano assenta em seguros de saúde pagos pelas empresas empregadoras. Em virtude do desemprego causado pela pandemia, muitos americanos ficaram sem emprego e sem seguro de saúde, o que os deixou numa situação extremamente vulnerável.

Neste contexto de mutação constante, as instituições e as pessoas que as servem têm de se saber adaptar, sob pena de desaparecer. Os juristas e os magistrados têm de compreender o seu tempo ou correm o risco de actuarem de forma pouco ajustada à sociedade actual.

As associações de magistrados surgiram pouco meses depois da Revolução e fizeram um longo caminho desde a sua fundação até ao tempo actual. Tal como a nossa sociedade evoluiu muito desde o 25 de Abril de 1974.

O sindicato dos delegados do procurador da República evoluiu para o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, passando a ser mais abrangente e abarcando diversos escalões da carreira e não apenas aqueles magistrados que se encontravam na base. Do ponto de vista ideológico, o SMMP também sofreu uma profunda transformação ao longo das décadas, uma vez que integra cerca de 85 por cento dos magistrados do Ministério Público e não apenas o pequeno grupo inicial homogéneo que comungava da mesma orientação política. Agora, a instituição é composta por procuradores de diversas sensibilidades políticas, sendo todos representados na defesa dos seus direitos profissionais, ao mesmo tempo que se defende igualmente um melhor sistema de justiça e, consequentemente, o aperfeiçoamento da democracia, quer no plano interno, quer a nível internacional. Não é um sindicato progressista ou conservador, é uma instituição independente que representa todos os procuradores e por essa razão não adopta nenhuma ideologia partidária. Como demonstra sobejamente a História é possível a defesa de valores fora do quadro partidário, sem que isso represente qualquer neutralidade face ao que se defende.