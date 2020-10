A Equipa de Análise Retrospectiva de Homicídio em Violência Doméstica (EARHVD), criada na Lei em 2015, foi regulada em Outubro de 2016 e entrou em funcionamento em 1 de Janeiro de 2017.Mas o que faz e para que serve?A EARHVD trata-se de uma entidade independente que tem por tarefa a análise retrospectiva das situações de homicídio ocorrido em contexto de violência doméstica e que tenham sido já objecto de decisão judicial transitada em julgado ou de decisão de arquivamento ou não pronúncia. Não se substitui a uma sentença nem, quando ela existe, visa a sua apreciação. O que estuda e analisa é todo o percurso da vítima e do agressor/a e a situação concreta do seu relacionamento e que veio a conduzir ao homicídio – consumado ou tentado – e bem assim a forma como o caso foi acompanhado pelas mais diversas entidades públicas e sociais que com ela se relacionaram. Com efeito é possível concluir, à posteriori, que a maior parte dos crimes de homicídio em contexto de violência doméstica são antecedidos de inúmeros esforços por parte da vítima no sentido de obter ajuda que muitas vezes se traduzem em oportunidades para as entidades públicas e sociais conterem o agressor.Com tal análise, o objectivo não é o de atribuição de responsabilidades, no sentido de apurar "culpas" de alguma entidade ou pessoa concreta, relativamente ao desfecho ocorrido mas antes o de, de forma objectiva, isenta e retrospectiva, apurar aquilo que não correu bem em todo o processo, designadamente o que não se fez ou não se fez bem e em que medida tal resulta de más práticas instituídas e também quais as práticas ou procedimentos que se mostrariam, naqueles casos, suficientes e adequados a, de algum modo, conter a situação.E, o que se pretende com tal análise e reflexão é retirar conclusões que permitam a implementação de novas metodologias preventivas ao nível dos respectivos procedimentos. Em suma, apontar o que não deve ser feito e o que pode ser feito para, na medida do possível, evitar a morte de alguém. Mais do que conclusões, o objectivo da EARHVD é a produção de recomendações às entidades públicas ou privadas com intervenção neste domínio e com vista à melhoria da actuação das mesmas.Foram já analisados dez casos e elaborados os respectivos relatórios.As conclusões de todos eles foram inequívocas: em algum momento do percurso, a vítima pediu ajuda e o agressor manifestou sinais que deveriam ter sido entendidos como sendo de alerta. Foram oportunidades não aproveitadas e que, ainda que em abstracto, poderiam ter invertido esse percurso.Na sequência das análises e conclusões foram emitidas recomendações, da mais variada natureza, dirigidas às diversas entidades públicas ou sociais que tiveram contacto com a situação concreta.O relatório de actividade de 2019 da AEARHVD aponta a pouca adesão por parte das entidades destinatárias às recomendações emitidas. E, se é certo que nalgumas situações é muita a dificuldade em implementar (por insuficiência ou mesmo ausência de meios) tais recomendações, certo é que se verifica uma difícil aceitação da necessidade de alterar as práticas e da adopção de outros procedimentos. Mais, é evidente a inexistência de abertura à discussão e debate das recomendações com vista à sua efectiva implementação.Todas as entidades envolvidas têm que ter a capacidade de parar para reflectir e ter a humildade de aceitar que a forma como actuam nem sempre é a mais adequada e sobretudo de perceber a necessidade de aceitar as mudanças que podem não só melhorar as suas práticas, como também as de todo o sistema e que, acima de tudo visam salvar vidas.Esta equipa produz um trabalho inovador em Portugal e um contributo valioso na prevenção do tipo de crimes em causa. Importa perceber o que fazem, como o fazem e com que objectivos. Talvez o conhecimento destas questões contribua para o apoio, também social, de que precisam.