E o plano para a Saúde?

Depois de tudo que se passou nos últimos três meses, seria estranho que a retoma da normalidade trouxesse uma espécie de amnésia colectiva. A verdade é que vivemos na ditadura do agora e a memória nem sempre resiste às tentações da actualidade. A melhor forma de não esquecer aquilo que nos aconteceu, passa por concretizar transformações de fundo, impor mudanças que corrijam problemas estruturais e combatam injustiças antigas.

As gerações futuras não nos perdoariam se deixássemos estar tudo como estava antes desta pandemia. É preciso não esquecer que metade dos profissionais de saúde estão à beira do burnout, muitos foram obrigados a deixar as suas famílias para poderem cuidar dos outros e alguns ficaram sem fonte de rendimento por terem sido infectados enquanto trabalhavam. Para memória futura ficará a história do casal de enfermeiros que recebeu apenas 60 euros de remuneração referentes a horas realizadas em meses anteriores. A Ordem denunciou e o Governo corrigiu.

A verdade é que está na hora de mudar as regras do jogo. Não vamos lá se continuarmos na lógica das correcções pontuais. É preciso perceber o que queremos, de facto, para o SNS e para os seus profissionais. Numa altura em que se fala na maior ajuda comunitária de sempre, seria importante perceber o que queremos. O Governo já escolheu um independente para desenhar um novo plano económico. Já percebemos que a ideia é ter mais Estado na economia e os trabalhos, pelos vistos, até já começaram.

E para a saúde, o que queremos? Quero melhor Estado. Quero um plano claro, com objectivos e compromissos ambiciosos para os próximos dez anos. Quero o fim do eterno subfinanciamento do sector. Quero um combate eficaz às listas de espera das consultas, cirurgias e exames. Quero um reforço efectivo do quadro de pessoal no respeito pelas dotações seguras. Quero carreiras e remunerações dignas para os profissionais, assim como a aprovação do subsídio de risco Quero uma revolução na forma como se nomeiam as administrações hospitalares, porque o cartão do partido é manifestamente incompetente. Quero enfermeiros à frente dos lares. Quero um virar de página que faça justiça às palmas dos portugueses. Agora, ao contrário do que aconteceu noutros tempos, quero o dinheiro de Bruxelas ao serviço das pessoas e não das clientelas que gravitam na esfera do Estado.

Depois de tudo o que nos aconteceu, ninguém entenderia que o Governo apresentasse um plano para economia sem dizer aquilo que vai mudar na Saúde.