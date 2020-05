A emergência empurrou-nos para um confinamento.A calamidade atira-nos para o desconfinamento.Assim parecem ser os nossos dias. Os mais recentes. Aqueles que nos decretaram.Olhando para esta realidade, aqui desta linha que agora escrevo, sou cá da opinião de que calamidade é o confinamento, sendo o desconfinamento uma emergência e uma urgência.Vejamos: Desconfinamento é o "ato ou efeito de desconfinar, de anular ou reverter situação de confinamento", sendo, por sua vez, confinamento o "que está impossibilitado de sair de certo espaço ou de ultrapassar dados limites".Que limites são estes? Que espaço é este em que nos fechamos e que agora, por decreto, nos convidam a ultrapassar?Fala-se num "novo normal". Num normal que, em bom rigor, pode não chegar a ser. Como podemos assumir que a normalidade vai regressar mesmo que em forma de um novo ser? O que há de exemplar que nos guie nos passos que devemos dar numa fuga além dos limites impostos?Quando nos confinam a um espaço, somos atraídos por diferentes e inúmeros lugares, tantos quantos os confinados. Um espaço que pode ser definido pelos limites físicos das nossas casas, das paredes que marcam os nossos horizontes, das geografias que transformam um sítio em estado.Mas serão esses os nossos limites? Será que quando nos confinam a um espaço nos impõem limites? Quantos desses limites estão a ser criados por nós como seus mordomos e serventes?Sabemos bem, embora possamos tardar em reconhecer a nossa sapiência, que nos podemos limitar seriamente com os limites que acreditamos ter. Também sabemos bem que todos temos um potencial que vai além daquele que dizemos ter e que, por isso, utilizamos. Mas para o ativar, esse potencial que se projeta em cada um de nós, temos que estar conscientes. Isso mesmo. Conscientes. No domínio das nossas "capacidades" para podermos interagir com o mundo exterior. Esse mundo que agora se abre e está mesmo ali à nossa porta onde antes estava … um mundo diferente.E agora que nos franquearam as portas da rua, o que queremos que lá esteja para construirmos esta incerteza a que, por segurança e carinho, chamamos de "novo normal"?Erling Kagge tropeça no seguinte paradoxo filosófico enquanto nos ensina a sua "Arte de Caminhar": "nunca seremos capazes de encontrar algo de valioso na rua, porque se alguma coisa valiosa ali estivesse já teria sido apanhada por outra pessoa. Porém, quando olho à minha volta, encontro coisas valiosas por toda a parte".A rua agora parece ser outra. E o nosso olhar em redor também pode ser outro. E em cada novo olhar podemos construir a riqueza que enche as ruas de "coisas valiosas" que todos possamos apanhar e devolver com um novo olhar.A realidade que nos rodeia não é só aquilo que é, mas também é aquilo que queremos que ela seja. Através das lentes que escolhemos usar nesse olhar em redor estamos a criar uma outra realidade. Sim. Aquela mesma a que agora queremos chamar de "novo normal", de nova realidade.Podemos então ajudar a construir esse novo normal alargando os limites que se aproximaram. Podemos dizer, ditar, falar, criar o nosso mundo pela escolha da forma como nos referimos a ele. E dele fazemos parte nós, os outros, as interações que escolhemos ter. E a forma como escolhermos dizer o nosso mundo, falar sobre quem somos, sobre como vemos os outros e como vemos as relações que criamos com os outros, ajuda-nos a olhar em redor e ver um mundo diferente. Nessa nossa nova visão, encontramos as ações como o caminho a trilhar para alcançamos os resultados que achamos serem os desejados para enfrentar este novo normal, que não é mais do que uma incerteza seguida de outra incerteza. Se esta sucessão de incertezas constrói a realidade que se nos apresenta com a abertura das portas, criemos a forma como queremos fazer parte dela. Criemo-nos. Ousemos conhecer-nos ao ponto de sermos. Isso. De sermos. Só isso. De sermos. E quando somos, deixemos que os outros também o sejam. Quer sejam nossos familiares, amigos, transeuntes, colegas de trabalho, colaboradores, chefes, líderes. No fundo, pessoas. Porque no final do dia são as pessoas que carregam este vírus. Este vírus global que a todos impacta. Este vírus de criarmos o mundo que queremos ver à porta de nossa casa sempre que dentro dela nos queiram fechar e sempre que abrimos a janela do nosso viver.Desconfinemos, então, os limites que deixámos que nos decretassem.Por curiosidade, rebeldia, expressão artística, sentido de crítica ou apenas porque sim, termino com outra coisa valiosa que se encontra na rua. Banksy: "Não há nada mais perigoso do que alguém que queira fazer do mundo um lugar melhor".João Laborinho Lúcio, Coach, membro da International Coaching Federation