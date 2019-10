Mais crónicas de António José Vilela

Portugal 2023 06-10-2019 Eu tenho cá pra mim que uma boa maneira de acabar com a abstenção era a gente podermos votar por o telefone, assim com um daqueles números 760, palmas, 300, palmas, 300. E podíamos votar as vezes que a gente quiséssemos.

Cristas acabou, Rio também (mas não sabe) e o Costa ganhou não ganhando tudo 06-10-2019 E um governo dado a tratamentos a pontapé a classes profissionais que representam muitos votos – então os Srs. Profs. e os Srs. enfermeiros enjeitados e rejeitados não eram assim uns bons milhares e isso não devia contar quando se escolhe quem vai mandar?!

Poder Local - Que Propõem os Partidos nos seus Programas Eleitorais 2019? 04-10-2019 A participação cívica e a descentralização do poder político são dois temas absolutamente centrais no nosso livro “Reforma do Sistema Parlamentar em Portugal: Análises e Instrumentos para um Diálogo Urgente”, lançado em Junho último.

As eleições e os Tribunais 02-10-2019 "Para o cidadão comum o exercício do direito de voto é um acto breve que, independentemente da maior ou menor solenidade que lhe seja atribuída, se esgota no momento em que o boletim de voto em que apôs uma cruz é depositado na urna. Porém, esse acto breve não só há muito que está a ser preparado como também não se esgota nesse momento."

A política e os processos judiciais 02-10-2019 "A realização de buscas, detenções, dedução de acusações ou despachos de arquivamento devem ter em conta unicamente o princípio da legalidade e objectividade do Ministério Público."

Anfiteatro 1 01-10-2019 Ali sonhei com mundos e fundos, materiais e imateriais, na cabeça e no coração, na carteira e na carreira. Ali quase tenho vergonha de voltar por causa do que quis fazer e não fiz, do que quis ser e já não quero, como se aquela bancada onde se perfilavam gravadores me pedisse contas.

Casa-trabalho, trabalho-casa: como se atrevem a dizer-nos que isto é vida? 30-09-2019 Estamos sempre ocupados e criámos uma cultura na qual “não ter tempo” é sinal de sucesso. Na verdade, ocupamos parte desse tempo com o que não interessa a ninguém, deslocações e outras perversões que nos afastam daquilo que é verdadeiramente importante.

Acorrentadas: Mais que uma epidemia, uma cultura! 29-09-2019 A cultura da violência doméstica continua a ser promovida! E as mulheres, homens e crianças continuam a morrer. O assunto é demasiado incómodo. E pelos vistos a violência doméstica faz parte da cultura portuguesa!

Um bom dia para discutir 100 medidas essenciais para o Turismo 27-09-2019 No Dia Mundial do Turismo, a AHRESP lança para a praça pública 100 medidas que não podem cair no esquecimento.

Escolas SaudávelMente que Escrevem o Futuro 27-09-2019 Os alunos procuram o apoio, afeto, compreensão e proximidade com os seus professores, valorizam relações positivas com os seus pares, e apreciam sentir que a escola é deles e para eles, um sentimento de que aquele é o seu lugar, onde se sentem bem, felizes e integrados.

Um presidente sem rumo 27-09-2019 "Quando são vários os treinadores e jogadores que não alcançam rendimento, é porque o problema vem de cima. É mais profundo. É estrutural. E se Varandas não entender essa evidência, está explicado quem é que não percebe nada de futebol. Ainda vai a tempo de melhorar, mas já esgotou todo o crédito junto daqueles que representa."

O abuso de autoridade 26-09-2019 A consagração de muitas normas abertas permitirá que doravante muitos promotores, procuradores e juízes brasileiros possam ser responsabilizados criminalmente pelas investigações ou decisões judiciais em que tenham intervenção.

Podem pintar a cara da minha cor: eu não me importo 23-09-2019 A não ser que a ofensa a indivíduos concretos se considere algo muito inferior a uma certa ofensa cultural genérica, confesso-me baralhado com a polémica carnavalesca de Trudeau.

A percepção errada sobre a Justiça 18-09-2019 Se perguntarmos a alguém qual a percentagem dos processos criminais em Portugal certamente teremos respostas como 70, 80 ou 90%. De acordo com as estatísticas oficiais, o número de processos criminais pendentes representa apenas 5% do valor total.

As Mulheres em números 18-09-2019 Na PSP apenas 9,7% dos lugares correspondem a mulheres. Na GNR tal percentagem é de 7,8% e, nas Forças Armadas, 11%.