A tragédia americana

No mês em que o vírus da nova doença global deixava de ser chinês e era nomeado COVID-19, os EUA e os Taliban anunciavam a celebração de um acordo que irá levar à retirada das tropas norte-americanas do Afeganistão, país frequentemente invocado de "cemitério dos impérios".

Terminava sem glória, a "guerra global ao terror" ou a "longa guerra", como os militares a batizaram, que estava concentrada no Afeganistão e Iraque. De acordo com estimativas públicas, desde 2001, esta guerra devorou cerca de 6 triliões de euros ao Tesouro e 7000 vidas de soldados americanos. Apesar do esforço, a situação no Médio Oriente-Ásia Central continua longe de estável e ainda é inconclusiva quanto ao papel dos EUA.

Trump cumpria uma promessa eleitoral e um desígnio estratégico nacional, herdado de Obama: acabar com a intervenção militar dos EUA no Médio Oriente e iniciar uma postura estratégia de offshore balance na região. Assumia-se, realisticamente, que os ganhos do envolvimento externo tinham de compensar os custos em vidas humanas e bens materiais.

O objetivo inicial desta intervenção militar foi combater a jiade global, à época liderada pela Al Qaeda, através de uma estratégia militar de desagregação que consistia na fragmentação do movimento terrorista transnacional em parcelas nacionais para depois ser mais fácil de o controlar e derrotar.

Por desconetada que pareça, o objetivo da retirada de 2020 ainda é reparar os erros estratégicos cometidos pelo Presidente Bush Jr., aquando da invasão do Iraque em 2003, baseada nas alegações falsas de que o ditador Saddam Hussain possuía armas de destruição maciça e atuava em conluio com Ossama Bin Laden.

O inferno ao virar da esquina

A invasão de 2003 iria supostamente decorrer como operação militar de libertação do Kuwait em 1991, rápida e limpa. Todavia, os ataques iniciais contra o esconderijo do ditador em Bagdade revelarem-se baseados em falhas de informação sobre o seu paradeiro. Estes ataques, fracassados, acabaram por revelar a húbris da supremacia do poderio militar norte-americano e a sua descida vertiginosa para o caos da guerra.

A democracia liberal capitalista norte-americana possui qualidades e poderes ainda únicos no panorama global. A sua pulsão genética para estabelecer e liderar uma ordem mundial pacifica, tolerante e próspera não tem impar entre as potenciais mundiais.

Se após o 11 de setembro de 2001 a força da razão e o consenso quase universal estava do lado dos EUA (excetuando entre aqueles que viram o míssil a embater no Pentágono num vídeo realizado por dois estudantes alemães) rapidamente a sua liderança política deitou esse capital a perder, revelando que os EUA também incorporam uma inclinação para o desastre e o exercício de violência gratuita sem justificação (basta pensar nas prisões de Abu Ghraib ou Guantánamo).

Com a passagem para uma estratégia militar de decapitação e assassinatos seletivos, os EUA conseguiram, por exemplo, entre 2014-2019 (Operação Liberdade Duradoura) esmagar e degradar a organização terrorista Estado Islâmico, contando apenas com seis vítimas mortais entre as suas tropas, durante este período.

Todavia, a estratégia de contraterrorismo para o Médio Oriente serviu, essencialmente, para proteger os territórios europeus dos avanços jiadistas e algumas elites nacionais muçulmanas do assalto ao poder, tendo inclusive reforçado o seu arqui-inimigo Irão. A ameaça terrorista nunca representou um perigo existencial para os EUA, apesar do seu vasto empenho militar.

Pivô asiático

A Administração Trump reconheceu logo na China o seu principal rival e desafio de longo-prazo, em continuidade com Obama. Para lidar com a ascensão da China, não era possível ter uma burocracia em Washington que despendia 80% do seu tempo a debater o Médio Oriente.

Enquanto os EUA se encontravam atolados no Médio Oriente, a China exponenciava o seu crescimento económico e ambição imperial. A atitude predatória e disruptiva chinesa face à ordem democrática liberal global não irá desaparecer com discursos conciliadores, que para Pequim, não passam de sinais de fraqueza.

Tendo, ainda há três meses, elogiado a forma com Pequim lidou com a pandemia, Trump, há escassas horas, anunciou a criação do G11 (G7 + Austrália, India Coreia do Sul e Rússia), reconhecendo a necessidade de reganhar a Rússia e não perder a India, para o lado chinês.

Trump não percebe saber que as posições geopolíticas e os interesses nacionais não se alteram. O Presidente norte-americano sente necessidade de demonstrar que faz política nos seus termos, que pensa pela sua própria cabeça, contrapondo-se ao senso comum, o que resulta é uma imagem errática e incoerente da sua governação.

Este comportamento da presidência americana, que integra outras matizes, tem muita dificuldade em viajar para fora dos EUA. Personalidade que o Kremlin tão bem conhece e na qual decidiu apostar como castigo a Hillary Clinton, reconhecendo a importância e explorando as clivagens culturais que dividem a casa americana e a separam do resto do mundo.

As democracias alimentam-se dos resultados eleitorais, alavancados em políticas populares e populistas, hoje relativamente fáceis de influenciar através de campanhas de desinformação. Pelo menos é o que hoje alguns centros de decisão em regimes neototalitários creem.

Trigger happy

À primeira leitura, a atual crise mundial parecia constituir uma oportunidade para os EUA afirmarem a sua preponderância global benigna e vincarem os contributos nefastos da China para a ordem global. Tais como a gestão caótica da pandemia, as violações sistemáticas dos direitos fundamentais e a desumanidade da liderança de Xi Jinping (veja-se o que está a suceder aos africanos na China).

Mas Washington perdeu mais uma oportunidade flagrante ao exibir ao mundo a liderança embaraçosa de Donald Trump na sua tentativa tragicómica de conter a propagação do COVID-19 em solo americano.

Se tal não fosse suficiente, irrompe pelas redes sociais um vídeo de 8m46s, corajosamente gravado pela cidadã Darnella Frazer, de 17 anos, o qual expõe a epidemia racista que sagra na quase única sociedade multiétnica e multinacional ao nível planetário desde a sua fundação.

A ausência de confiança no governo americano e em Trump, para quem observa de fora a insularidade norte-americana, somada aos desastres bélicos internacionais, pode representar também a perda de confiança civilizacional.

No país que demonstra a vitalidade da sua sociedade civil e a importância da liberdade e imaginação individual com o lançamento do Space X, assiste-se, em simultâneo, ao fim da reputação, credibilidade e competência da sua elite nacional para liderar a ordem internacional do sec. XXI.

Os EUA sempre atuaram de acordo com o seu interesse nacional. Contudo, existia uma convergência de interesses e tangentes geopolíticas com os países europeus e outras nações espalhados pelo globo, com os quais sempre partilhou referências (e sonhos) culturais e democráticos.

O desenrolar perante o nosso olhar da tragédia americana é, em certa medida, sentir a imperfeição das virtudes democráticas. Não podemos esquecer que esta foi apenas a primeira crise ou choque sistémico com epicentro na China, outras se seguirão, com os quais temos de aprender a lidar. Pressentimos que, até janeiro de 2021, peripécias interessantes ou trágicas, com origem no oriente longínquo, irão suceder.