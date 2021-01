A Porto Editora organiza, desde 2009, como uma forma de "sublinhar a riqueza lexical e o dinamismo criativo da língua portuguesa", a eleição da Palavra do Ano. As palavras seleccionadas, e como tal candidatas à eleição, são escolhidas em função da frequência do seu uso, da sua relevância e conexão com os acontecimentos mais marcantes de cada ano. A votação é feita, pelos portugueses, durante o mês de Dezembro, sendo a palavra eleita aquela que obtiver mais votos.

Ao longo dos anos, de 2009 a 2019, e cronologicamente, foram eleitas como palavras do ano "esmiuçar", "vuvuzela", "austeridade", "entroikado", "bombeiro", "corrupção", "refugiado", "gerigonça", "incêndios", "enfermeiro" e "violência (doméstica)".

Olhando para trás, e revendo os acontecimentos de cada um desses anos, a explicação surge naturalmente. A palavra escolhida foi sempre claramente representativa de um ou de vários dos eventos marcantes do ano em causa. Cada uma delas traz-nos uma lembrança de uma fase da nossa vida enquanto sociedade, algumas vêm acompanhadas de um leve sorriso e outras de um aperto de tristeza. Mas todas nos recordam um ano dos que já passaram.

E em 2020?

Em 2020 vivemos um ano insólito, diferente de tudo aquilo que antes conhecíamos, que abalou o "nosso mundo", derrubou as nossas certezas e nos fez temer por aquilo que mais amamos. Palavras até então desconhecidas e outras, pouco usadas e cujo verdadeiro significado nunca tínhamos vivido, tornaram-se palavras correntes e de uso obrigatório. Covid-19, pandemia, confinamento, zaragatoa, quarentena, estado de emergência ou recolher obrigatório foram, entre outras do género e referindo-se sempre ao mesmo contexto, palavras e expressões repetidas até à exaustão. Mas, na hora de eleger a Palavra do Ano de 2020, nenhuma dessas palavras novas, da nossa nova vida, foi a escolhida.

A palavra eleita foi a mais portuguesa de todas, aquela que não tem tradução. Saudade.

Esta palavra pouco usada, face ao uso desmesurado das demais, representa por si própria tudo aquilo que para nós foi o ano de 2020. Representa e significa tudo aquilo que perdemos neste ano, tudo o que não vivemos e, sobretudo, tudo aquilo que sentimos e que nem sempre soubemos explicar o que era. Representa os abraços que não demos e os sorrisos que não trocámos, a atenção e o carinho que não tivemos e que não demos. Representa a falta que nos faz a nossa vida, tal como ela era. Ela é o ano de 2020.

Mas se "saudade" representa 2020, acredito que o início de 2021 tem já outra palavra.

Esperança, deverá ser a escolhida. Acreditar que neste ano vamos recuperar aquilo que perdemos, que com esforço, com trabalho, mas também com firmeza e resiliência vamos conseguir ultrapassar a pandemia, as dificuldades e a crise que se instalou entre nós. Esperança que, no final 2021, a palavra eleita seja "superação".

Que passemos da saudade à superação, passando pela esperança. São estes os meus desejos de Ano Novo.