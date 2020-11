O novo luxo: pensar

São muitas as vezes em que não sei o que escrever ou por onde começar, especialmente aqui, por não saber para quem estou a escrever, pela falta de interacção e sentido de comunidade. Tudo começa sempre da mesma forma, com um tema sobre o qual gosto de reflectir a partir de uma perspectiva diferente. É cada vez mais difícil, não pela ausência de perspectiva, mas pela forma como os temas se sucedem sem tempo para pensar.Os grandes escândalos dão sempre que falar, mas há tantos outros, encobertos, os quais não há como abordar. Entre os temas possíveis há muitas opções: da influencer que escolhe vender pijamas atacando os pijamas das outras mulheres à morte de Maradona, a black friday que entope as caixas de correio ou um dos mais relevantes da semana, a violência sobre as mulheres, essa que acontece todos os dias e que o dia 25 de Novembro procura denunciar, exigindo mais e melhores políticas para protecção da violência em contexto doméstico. Contudo, a discussão de hoje não é o tema de amanhã e depois de amanhã já estaremos a trocar ideias sobre outra questão. E este é, para mim, um dos maiores problemas da nossa sociedade.Pensar passou a ser um luxo e, se pensarmos na quantidade de pensamentos que nos assolam diariamente, percebemos que não eliminámos o pensamento, apenas a reflexão, que é o que nos permite uma visão distanciada dos fenómenos e acontecimentos, que também se sucedem, numa voracidade que o criador do conceito de Aldeia Global não tinha como prever. É tudo para hoje e estamos sempre com pressa, assoberbados entre tarefas e compromissos que fazem de nós pessoas urbanas e cosmopolitas, personalidades digitais que saltitam entre directos e podcasts ou, simplesmente, alguém a fazer pela vida, tentando manter as bolas no ar para pagar contas ao final do mês.Pensar? Não há tempo.O mundo já viu e vivenciou outras crises, mas esta comporta em sim mesma o cerne da própria crise, pela forma como nos desafia individual e globalmente. Guruzada à parte, porque não sou guru do tempo, coach do pensamento ou filósofa da vida, a verdade é que esta é uma crise sanitária, económica e financeira, de valores e ideologia. Vai abalar, talvez destruir, muitas das estruturas que conhecemos e reorganizar formas de vida. Os sinais estão aí, basta observarmos o mundo com atenção e pensar, essa tarefa hercúlea num tempo que não deixa tempo - ou espaço - à reflexão individual. Nas cidades vamos perceber que a terra chama por nós e que talvez não haja espaço para todos, com emprego e condições de vida. No campo vai acontecer uma mudança há muito esperada, de renovação das formas de vida, porque o maior problema, na maior parte do mundo, é o excesso de pessoas nas cidades e a desertificação do interior: 55% das pessoas vive em grandes cidades e estima-se que até 2050 esse número atinja os 68%. Quando comparada com metrópoles como Tóquio, com 37 milhões de habitantes, ou São Paulo com 22 milhões, Lisboa é um paraíso. Ou não, porque, à sua dimensão, sofre dos mesmos problemas de uma mega cidade. Em Portugal, 44% da população vive numa das 159 cidades dos país. Na Europa, Paris e Londres lideram em dimensão e três quartos da população europeia vive em áreas urbanas, o que me leva a pensar que a desertificação não é apenas um problema muito nosso. Simultaneamente, a literacia digital na União Europeia é mais baixa nos adultos que vivem em zonas rurais, pois 48% das pessoas tem o conhecimento básico das ferramentas digitais, contra 62% dos adultos nas cidades. Portugal tem uma rede viária invejável, o que pode favorecer o regresso dos que que vão ter de escolher entre viver muito mal na cidade ou encontrar uma alternativa fora dela. A promessa daquela espécie de American Dream de quem consegue ‘uma vida melhor’ na grande cidade foi morrendo à medida que a digitalização foi avançando e transformando as nossas vidas pelo que, quem está no sector terciário não tem porque viver numa grande cidade. As conexões permitem-nos trabalhar em qualquer parte e o teletrabalho, que era uma miragem, transformou-se no novo normal. Da mesma forma, trabalhadores pouco qualificados poderão encontrar um novo "dream" em zonas do país que antes estavam moribundas, se aqueles que alimentam a economia digital fizerem rejuvenescer estas localidades. Num país que se atravessa em duas horas do litoral ao interior ou em 6 horas de norte a sul (de Faro a Valença), é uma teimosia insistir nas cidades do litoral, principalmente Lisboa e Porto, porque é aqui que estão as oportunidades resultantes da concentração populacional. E se nos formos, lentamente, concentrando em outros locais? Encontremos, por isso, tempo para pensar nisto.