Dia do Pai

O aumento do número de famílias monoparentais em Portugal é significativo. De acordo com os elementos fornecidos pela PORDATA (Base de Dados de Portugal Contemporâneo), por motivos de divórcio, separação, falecimento ou opções pessoais da mais diversa natureza, passou-se de uma estimativa de cerca de 203.654 famílias assim designadas, em 1992, para o número de 460.315, no ano de 2018. Deste, 59.552 são masculinas, um número que tem crescido nos últimos anos mas ainda ínfimo se comparado com as 400.762 famílias monoparentais femininas existentes.

Nos casos de divórcio e separação conjugal – o grosso dos citados números - os casos em que as crianças, após a dissolução da união, integram em exclusivo o agregado do pai é insignificante.

A partir de 2008 todas as responsabilidades parentais relativas às questões de particular importância para a vida da criança passaram a ser exercidas em comum por ambos os progenitores. Tal significa apenas que quer a mãe, quer o pai, independentemente daquele com quem a criança resida, devem decidir, em conjunto, todas as questões relevantes da vida do filho de ambos e não, como muitos ainda hoje pensam, que o regime padrão passou a ser o da residência alternada.

Na verdade, pese embora a Resolução 2079, de 2015, do Conselho da Europa, que recomenda aos Estados-membros a "introdução na sua legislação do princípio de residência alternada depois da separação, limitando as excepções aos casos de abuso infantil ou negligência, ou violência doméstica, ajustando o tempo em que a criança vive na residência de cada progenitor em função das suas necessidades e interesses", certo é que tal não foi transposto para a nossa legislação interna. França, Holanda, Bélgica e Suécia foram alguns do países que legislaram já nesse sentido.

A lei portuguesa, pelo contrário, não prevê expressamente a residência alternada, estipulando apenas que a decisão sobre a residência da criança deve ser tomada em função do interesse concreto do menor, o qual se deverá sobrepor aos interesses individuais, ainda que legítimos, de cada um dos progenitores. De tal decorre, como tem sido entendido nos Tribunais Portugueses, que não existe proibição de fixação de residência alternada, o que poderá ser decidido ainda que sem acordo dos progenitores.

Um estudo divulgado, em 2018, pela Associação Portuguesa Para a Igualdade Parental indicou que 68,6% dos portugueses com filhos defende que, após a separação de um casal, os filhos devem ficar com os dois progenitores, alternadamente. Curiosamente, nos casos em que a regulação das responsabilidades parentais é realizada nas Conservatórias de Registo Civil (mais de 75% das responsabilidades parentais são aqui reguladas) e onde é pressuposto a existência do acordo dos pais, continua a prevalecer, por grande maioria, o regime de residência exclusiva com a mãe.

Idêntica solução é dada pelos Tribunais nas situações em que lhes cabe a decisão. Com efeito, embora não existam dados oficiais, é percepcionado pelos profissionais da área que a solução é maioritariamente no sentido da residência com a mãe, falando-se até em percentagens que rondam os 90% de decisões nesse sentido.

Num tempo e numa sociedade em que é reconhecida a importância do papel de ambos os progenitores na vida dos filhos, em que se sabe já que a criança precisa dos cuidados de ambos e que, para o seu crescimento e desenvolvimento equilibrados, necessita de uma relação de proximidade afectiva com os dois, não pode deixar de se estranhar que existam ainda tantos pais que apenas vivem efectivamente com os seus filhos e apenas fazem parte integrante das suas vidas, de forma plena, meia dúzia de dias por mês.

Não parece justo para os pais que perdem todos os momentos do dia-a-dia dos seus filhos, para as mães que são sobrecarregadas com toda a responsabilidade e todos os encargos decorrentes do cuidar dos seus filhos e, sobretudo, para os filhos que decididamente têm o direito de ser cuidados, educados e acompanhados de perto por ambos os progenitores.

Algo sobre que importa reflectir seriamente, na semana em que precisamente se celebra o Dia do Pai.