Assédio sexual é descrito como "todo o comportamento indesejado de carácter sexual, sob forma verbal, não verbal ou física, com o objectivo ou o efeito de perturbar ou constranger a pessoa, afectar a sua dignidade, ou de lhe criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador".

No nosso ordenamento jurídico não existe um crime específico de "assédio sexual". Os comportamentos susceptíveis de integrar tal conceito são criminalizados integrando a prática de crimes, de natureza sexual, tais como a coacção sexual ou a importunação sexual.

O assédio sexual pode revestir diversas formas dependendo do lugar ou das circunstâncias concretas em que se verifica. As formas mais comuns ocorrem em espaços públicos, sendo os actos praticados sobretudo por desconhecidos, ou em contexto laboral, aqui geralmente praticados pelos denominados "superiores" ou "chefes" embora os números de casos em que o comportamento agressivo vem de um "colega" (pessoa supostamente no mesmo plano de "igualdade" com a vítima) não sejam de desprezar.