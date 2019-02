Bardamerda para todos os livros que não foram escritos por Bruno de Carvalho

A carregar o podcast ...

"Sem filtro" é o título do primeiro livro de Bruno de Carvalho. Uma escolha editorial que pretende reforçar a sua natureza destravada ou o seu vício no cigarro eletrónico?Não sei. A verdade é que, nem uma semana depois do lançamento, o livro já vai no segundo volume de edição. Sendo sportinguista, é com tristeza que digo que se for vendido ao ritmo da época do Sporting, é bem capaz de em Maio já ir em quarto ou quinto.Confesso-me surpreendido com o sucesso das vendas. Ainda mais porque, muito antes do lançamento do livro, já circulava nos grupos de whatsapp, entre as habituais fotografias do africano com genitália de grande porte, um pdf pirata desta primeira obra do ex-presidente. Em nome da defesa dos direitos de autor, seria bonito ver uma nova campanha contra a pirataria informática sob o hashtag #NãoSejasInácio.Quanto ao livro em si, li-o da mesma forma que Bruno de Carvalho terá lido (como o próprio admite) os relatórios dos olheiros de Shikabala e Castaignos: com pouca atenção.Há um capítulo para cada uma das personas que se cruzaram com Bruno de Carvalho durante a sua presidência: Marco Silva, Jesus, Luís Filipe Vieira, Pinto da Costa, Marta Soares, Varandas, Jorge Mendes, Patrício, Ricciardi, Octávio Machado, todos. Bruno de Carvalho não poupa mimos a ninguém, nem mesmo ao intestino grosso de Jefferson, protagonista do mais famoso flato do YouTube português.Todos os anos da presidência estão espremidos neste livro. Nem o plano pessoal escapa, onde Bruno de Carvalho aborda as consequências que os cinco anos do seu mandato trouxeram à sua vida pessoal, que viriam a culminar com má imprensa, desgaste emocional e dois divórcios. Os momentos mais difíceis foram, segundo o próprio, a época de Marco Silva e o último ano de Jorge Jesus. Não deixa de ser paradoxal que Leonardo Jardim tenha sido o treinador que trouxe mais estabilidade familiar a Bruno de Carvalho, quando Leonardo Jardim foi precisamente despedido do Olympiacos por (alegadamente) ter dormido com a mulher do presidente.A pergunta que fica é esta: será que este livro fazia falta? A bem da verdade desportiva, era bom que desse para levá-lo ao VAR e perceber se Bruno de Carvalho foi realmente vítima de jogo perigoso pela oposição interna do Sporting, ou se tudo não passará de uma simulação de interesses pessoais.Enquanto salivamos por mais, está prometido pelo autor um Sem Filtro 2. Veremos se nessa altura os protagonistas ainda serão os dos bastidores do futebol português, ou se teremos novas revelações chocantes sobre o Dj Vibe e o baterista dos Xutos.