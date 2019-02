"E mais outra: alguma vez alguém viu o Doutor Armando Vara? Ou o Doutor Carlos Santos Silva? E se afinal a roupa do Engenheiro Sócrates fosse toda da Zara? E se o próprio do Engenheiro Sócrates também foi inventado pela Dona Ana Bola?"

Ai, nem me digam nada! Ando com a cabeça à razão de juros desde que vi aquela reportagem na SIC lá da Dona Conceição Lino, sobre aquela mulher que não jogava com o baralho todo e que andou a enganar meio mundo nisso das internétes.

Atão não é que a criatura inventou uma data de pessoas que não existiam e andou a fazer pouco de outras quantas pessoas durante uns dois anos? A fazer-se passar por outra pessoa que não era ela, com fotografias roubadas e mais o diabo a sete.

Ora uma pessoa fica logo desconfiada com o mundo. Eu, por o menos, fico.

Isto é tal e qual como nos anos oitenta, em que a gente tínhamos medo de ajudar uma velhinha caída no meio da rua, não fosse aquilo ser para os apanhados. Isto tira mas é a fé da gente. Gato escaldado com o rabo de fora, é o que é.

E vai daí que fiquei cá a pensar com os botões da bata: atão e se a gente também andarmos todas a ser enganadas? E se fomos todas apanhadas na rede?

Por exemplos, e se a Maria Vieira não existe? E se foi a Dona Ana Bola que roubou umas fotografias de uma menina tailandesa na net, e inventou aquela personagem? E depois anda a escrever aquelas coisas todas para se rir da gente? Até acaba por fazer sentido!

E alguém alguma vez viu a Maria Leal em carne e osso? Em dentes e osso, vá. Eu cá nunca vi. Pode muito bem ser uma criação, faz de conta, da Dona Dulce Pontes. Ou da Dona Mísia. Para dar assim uma refrescada na carreira. Que aquilo de cantar o fado é muito bonito, mas, ao fim de um tempo, puxa muito pra baixo, que é tudo muito triste.

Isto agora dá para desconfiar de tudo!

Será que a Dona Judite de Sousa esteve mesmo numa favela no Rio de Janeiro, ou aquelas fotografias que ela pôs no Estagrama não terão sido tiradas no Bairro da Jamaica? E, vai-se a ver, o Doutor Santana Lopes estava mas era numa favela no Rio de Janeiro a fingir que era o Bairro da Jamaica.

E mais outra: alguma vez alguém viu o Doutor Armando Vara? Ou o Doutor Carlos Santos Silva? E se afinal a roupa do Engenheiro Sócrates fosse toda da Zara? E se o próprio do Engenheiro Sócrates também foi inventado pela Dona Ana Bola? Ela não tinha aquela sére, a Mulher do Senhor Ministro? Ah, pois tinha! Reparem que os livros que ele escreveu, foram todos comprados pela mesma pessoa. É só ligar as coisas. E a pizza? O rapaz sempre conseguiu entregar a pizza? Não conseguiu, pois não?

O Professor Marcelo, a gente sabe que existe mas a verdade é que se não existisse, tinha de ser inventado. Já o Professor Cavaco, alguém alguma vez o viu, sem ser ao longe? Pode muito bem ser um manequim da Rua dos Fanqueiros, como dizia a outra. O efeito era o mesmo. E andámos a gente a votar num boneco durante trinta anos! Isto dá que pensar, valha-me Deus!

Alguma vez alguém viu o Doutor Rui Rio e o Doutor Luís Montenegro juntos na mesma sala?

Olha, e alguma vez alguém viu os deputados todos do PSD ao mesmo tempo na Assembleia? E se eles são só dois ou três, a marcar as presenças uns pelos outros?

E se o Serviço Nacional de Saúde foi mesmo inventado pela Doutora Manuela Ferreira Leite?

E se o Doutor Ricardo Robles foi uma invenção do PCP? E o genro do Doutor Jerónimo de Sousa foi uma invenção do Bloco de Esquerda?

A Doutora Assunção Cristas a gente sabemos que existe, que a gente vimozia a a fazer arroz de atum no programa da Cristina, e se deu no programa da Cristina é porque existe.

Já o Doutor Costa, por exemplo, nunca o vi no programa da Cristina, nem ao vivo nem pelo telefone. E a verdade é que ele, tal e qual como a senhora da Rede, quando a coisa começa a apertar, desaparece.

Isto é de endoidecer a gente! De passarmos a andar sempre a olhar de esguelha uns para os outros, a ver se existimos.

A Web Summit existe? E Fátima? Existe? As trotinetes espalhadas por os passeios, existem? O Doutor Ricardo Salgado existe? A senhora aqui do terceiro esquerdo será mesmo enfermeira? Ou anda só a fazer que é, e a fingir que está de greve?

Querem lá ver que anda meio mundo a enganar outro meio? E, no fim de contas, nunca ganhámos o festival da canção, nem o europeu da bola.

E se formos mais longe, até dá para a gente se perguntar se isto não será tudo uma invenção, se Portugal afinal não existe, como o racismo...

Fazendo assim umas contas rápidas de cabeça, não me admirava nada.

Eu própria já nem sei se existo. Vai-se a ver e sou uma invenção de um maluco qualquer. Ai, Deus me perdoe. Se Deus existir, vá.

Bom, vou mas é começar a amanhar o jantar, não se vá dar o caso de o marido existir mesmo, e ele fica piurso quando chega a casa e não tem o comer na mesa. É assim uma espécie de juiz Neto de Moura, só que é mecânico, que não tinha cabeça para os estudos.

Saúdinha e com licença.

Obrigada por existirem.