Há 24 minutos

Os alunos mais cobiçados

As empresas precisam do talento jovem para renovar os seus quadros e entrarem na era digital, e por isso há muitos alunos que ainda não acabaram os estudos e já estão contratados. E mais: sucesso da série dispara interesse imobiliário em Rabo de Peixe; entrevista com o irmão do Presidente.