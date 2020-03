Miguel Oliveira a ser fotografado esta segunda-feira, 2 de março, em Almada

O coronavírus tomou conta das conversas. Saber onde chegou, como se propaga, como nos podemos proteger ou mesmo curar tornaram-se preocupação geral e é isso que a jornalista Susana Lúcio faz no texto de capa desta edição. Um dossiê fundamental para quem quer separar a realidade dos mitos que já circulam – como aquele que a repórter da SÁBADO recebeu no grupo de WhatsApp dos pais dos colegas de escola do filho enquanto preparava este artigo.Depois de se apresentar como uma estudante chinesa em Portugal, a autora da mensagem prometeu a salvação com uma receita caseira: "Fatias de limão num copo de água morna podem salvar-lhe a vida." Mas mais do que os mitos, as consequências do coronavírus são reais e atingem vários setores, para além da saúde. O piloto Miguel Oliveira, por exemplo, soube do cancelamento da primeira prova do MotoGP, no Qatar, poucas horas antes de ser entrevistado pelo editor executivo Carlos Torres e assumiu a desilusão. "É como estudar para o exame e ele ser cancelado", disse o piloto que vai aproveitar a paragem para "recuperar melhor" da operação ao ombro direito.Apesar da epidemia de coronavírus, a vida continua – e o caos nos serviços públicos também. Apesar de as enormes filas de atendimento terem saído da agenda mediática, isso não significa que tenham desaparecido. Para o comprovar, o jornalista Alexandre R. Malhado foi às lojas do cidadão de Odivelas e das Laranjeiras onde, à semelhança de há um ano, encontrou os mesmos aglomerados de pessoas durante a madrugada. Numa das idas, o repórter aproveitou para renovar o cartão do cidadão. Entre chegar à fila às 6h da manhã e ser atendido demorou quase cinco horas.Elas são presença assídua nas televisões, nos jornais e redes sociais. São atrizes, cantoras ou apresentadoras, mas são também descendentes de D. Afonso Henriques, de D. João VI, do duque de Loulé, de marqueses, condes, viscondes, fidalgos e até do navegador Vasco da Gama – apesar de a maioria não dar importância às origens nobres. A atriz Matilde Breyner, por exemplo, disse à jornalista Sónia Bento que não liga nada a "essas coisas" e que "ser conde hoje não vale nada".Já Júlia Palha também não dá grande importância às tradições, mas adora os almoços de fim de semana da numerosa família paterna, com missa na capela, na Quinta das Areias, em Vila Franca de Xira, que pertence à família desde o século XIX e onde a Rainha Isabell II esteve durante a visita a Portugal em 1957. Já a cantora Joana Alegre contou à jornalista Lucília Galha as histórias que ouve desde pequena, contadas pelos pais e pelos avós, e a surpresa que teve com o apoio da família para a participação no The Voice, da RTP.Boa semana.