Com 64 anos, Herman José diz que não está para alimentar guerras e hoje sente-se mesmo uma "vaca sagrada". Na surpreendente entrevista, teve uma postura de político e abordou temas como a segurança, o racismo social e ainda o assédio de que é alvo constantemente

No total, os jornalistas Marco Alves e Diogo Barreto e o repórter fotográfico Alexandre Azevedo estiveram três horas com Herman José. Além da entrevista, que durou 100 minutos, houve todo um processo preparatório, que incluiu maquilhagem e cabeleireiro e três mudas de roupa para a sessão fotográfica na suíte D. Carlos, do hotel Pestana Palace, em Lisboa - semelhante àquela em que ficou Madonna.



O "verdadeiro artista", que está quase a fazer 50 anos de carreira, chegou cheio de boa-disposição e passou o tempo a contar anedotas e histórias. Mas esse estado de espírito mudou quando começaram as fotos, pois o humorista, preocupado com os "10 quilos a mais do que o limite aceitável", pediu para não ser fotografado de certos ângulos.

Depois, falou de tudo: os negócios, o deslumbramento com o êxito, o racismo social (deu o - mau - exemplo de Madonna, que ele próprio presenciou), a inveja ou o assédio constante. Herman José teve até uma postura de político, dando a sua opinião sobre temas como a segurança, as políticas de imigração, a pena de morte, a castração química de pedófilos, o Brasil de Bolsonaro ou a América de Trump.

Bom, na verdade Herman não falou de tudo. Houve um tema-tabu. Veja qual nas páginas 72 a 79.



O negócio das galerias de arte

"Não estamos aqui para sermos bilionários", defende Pauline Foessel, lembrando a frase que a acompanha desde a faculdade: "Se queres ser rico, não abras uma galeria." A francesa, que chegou a Portugal em 2013, é juntamente com Alexandre Farto (Vhils) a mentora do projeto Underdogs, a única galeria portuguesa dedicada em exclusivo à arte urbana - tem já oito pessoas ali a trabalhar e recentemente vendeu uma obra pelo valor-recorde de 25 mil euros. A arte urbana tem-se transformado nos últimos anos: veja as histórias de artistas e galeristas nas páginas 68 a 70.



Um português campeão no Qatar

Rui Miguel Tovar acompanhou a reta final da Taça da Ásia, em Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos). Apesar da eliminação das seleções treinadas por Paulo Bento (Coreia do Sul) e Carlos Queiroz (Irão), houve um português campeão: trata-se do defesa Pedro Correia (conhecido por Ro-Ro), nascido em Mem Martins e que está no Qatar há oito anos (naturalizou-se em 2016). Conforme confessou ao jornalista da SÁBADO no hotel Park Rotana, onde estava concentrado com a seleção, dois dias antes da final (ganha ao Japão), depois de, em Portugal, ter jogado no Farense e no Aljustrelense, ter-se mudado para o Golfo Pérsico (joga no Al Sadd, treinado por Jesualdo Ferreira) foi o melhor que lhe podia ter acontecido. Nas páginas 90 a 93.



