O incrível colapso de Bruno de Carvalho

Um estúdio em casa? Na verdade, não.

Personagem bem diferente do historiador que vive em Coimbra é o fenómeno musical lisboeta Conan Osiris. A entrevista com Markus Almeida foi combinada em cima do joelho, com duas ou três horas de antecedência, e ele nem queria saber onde seriam feitas as fotos no dia seguinte. Acabou por marcar para a Estufa Fria, no dia seguinte. Perto do fim da conversa, depois de saber que o seu último disco fora gravado em casa, Markus Almeida perguntou-lhe se não faria sentido ser fotografado no seu estúdio em casa. "Estúdio em casa?!", riu-se o músico, que tinha ao lado o dançarino João Moreira, que o acompanha nos concertos. "O meu estúdio é um quarto de arrumações de coisas da minha mãe onde está um colchão que abafa o som para a vizinha."



Ainda nesta edição:



Toda a operação Lava-Jato

Menos de 72 horas depois da prisão de Lula da Silva, a jornalista Sara Capelo entrevistou um dos maiores especialistas na operação Lava Jato, que no passado dia 7 levou o antigo Presidente brasileiro à cadeia. O jornalista Vladimir Netto escreveu um livro de reportagem em jeito de thriller e conta tudo sobre uma investigação histórica que acompanhou desde o início.



Ministro debaixo de fogo

Qual é o ministro do Executivo de António Costa que parece mais acossado? Fácil. É o da Saúde. Adalberto Campos Fernandes parece atrair todas as críticas, todos os ataques, todos os problemas. O artigo de André Rito e Maria Henrique Espada explica porquê.



Um bilionário na moda

Com Mark Zuckerberg, criador do Facebook, a viver dias mais conturbados, o novo milionário "da moda" é sem dúvida o fundador do Spotify, empresa que teve uma fulgurante entrada em bolsa. Quem é exactamente o sueco Daniel Ek, de 34 anos?



Clássicos de outras eras

No domingo, 15, às 18h, joga-se no estádio da Luz, em Lisboa, aquele a que alguns já chamaram "a final do campeonato". Rui Miguel Tovar foi aos seus extensos arquivos e escolheu clássicos Benfica-FC Porto decisivos desde que há campeonato, nos anos 30. Para tornar tudo mais difícil, e interessante, limitou-se a um por década.



A moda do matcha

É chá verde em pó e está por todo o lado, das mais diversas formas. É mesmo uma tendência de 2018 e na revista GPS pode saber tudo sobre ela e as suas aplicações gourmet e não só.



Veja o sumário da edição n.º 728, de 12 de Abril de 2018:



Entrevista

Joaquim Romero Magalhães: Os 600 anos da Madeira e os descobrimentos



Destaque

Sporting: Os bastidores da contestação a Bruno de Carvalho



Portugal

Saúde: Adalberto Campos Fernandes, de crise em crise

Costa: A eterna táctica de acusar o adversário

FP 25: Ex-guerrilheiros em almoço de saudade



Mundo

Brasil: O thriller real de corrupção que levou Lula à prisão



Dinheiro

Perfil: Quem é o dono do Spotify, que entrou na Bolsa



Segurança

Facebook: Insultar nas redes sociais implica risco judicial



Sociedade

Negligência: Mãe que perdeu filha espera decisão do tribunal

Perfil: Vahé. Ele cuida dos jardins de Claude Monet

Auto-ajuda: De onde vem a moda dos livros sobre felicidade?

Arquitectura: Imprimir casas de cimento em menos de 24 horas



Família

Crianças: Sete situações em que tem mesmo de dizer "não"



Social

Espanha: As polémicas com sogras e noras na Casa Real



Desporto

Benfica-FC Porto: Nove clássicos que decidiram o campeão



Artes

Conan Osiris: O sucesso de Adoro Bolos e a ligação à moda

Na capa dadesta semana, a história cujo interesse extravasou nos últimos dias o mundo do futebol. Contamos os bastidores dos dias de conflito no Sporting entre os jogadores e o presidente, que levou à intervenção de investidores para evitar confrontos e divisões maiores. E revelamos como as investigações judiciais a Benfica, FC Porto e Sporting ganham novo rumo e dimensão.Noutro plano, bem diferente, e esse sim certamente dramático, a jornalista Lucília Galha conta-lhe uma história de alegada negligência médica. O caso revelou-se à jornalista numa inesperada mensagem recebida à 1h da madrugada de 3 de Abril: "Lucília ligue-me por favor, acho que tenho um bom tema para si." Era um contacto de um anterior trabalho, que lhe ligou no dia seguinte, a contar a história de Paula Zoio, sua amiga. Ela queria falar agora por causa do que tinha acontecido com o Hospital de Famalicão – condenado a pagar uma indemnização por negligência num parto. Uma primeira conversa telefónica com Paula Zoio mostrou uma mulher calma e relativamente à vontade para contar toda a história, 20 anos passados. Mas quando a jornalista e o fotógrafo Alexandre Azevedo se encontraram com Paula Zoio encontraram uma mulher inesperadamente nervosa. Antes de surgir qualquer pergunta, ela quis enumerar os pontos que considera fundamentais em tudo o que aconteceu – e para não esquecer nenhum tinha-os escrito à mão numa folha A4. Durante a conversa repetiu os mesmos pontos até à exaustão. Vinte anos não bastam para emprestar normalidade a uma história tão dramática como pode comprovar num testemunho na primeira pessoa.Foi já no final de uma entrevista de quase duas horas que Joaquim Romero Magalhães revelou ao editor-executivo Carlos Torres dois pormenores. O primeiro foi a sua presença na Comissão dos Descobrimentos Portugueses, a que presidiu entre 1999 e 2002. No ano 2000, nas celebrações dos 500 anos da descoberta do Brasil, o historiador foi decisivo para que a carta de Pêro Vaz de Caminha escrita a 22 de Abril de 1500, viajasse para o outro lado do Atlântico. "Sabe lá o que foi levar o documento da Torre do Tombo até ao aeroporto de Lisboa e depois para o Brasil. Foi uma odisseia, não queriam que saísse, eu é que consegui. Tive a carta na mão, foi uma emoção muito grande. E está em muitíssimo bom estado, é um papel grosso, a tinta não é corrosiva. Apesar de ter sido escrita no barco tem uma letra bonita, certinha", contou. O outro episódio foi sobre o papel que o seu pai teve para que os poemas de António Aleixo fossem publicados em livro. "Ele declamava poemas no café Calcinha, em Loulé, e o meu pai, que era professor de Português no liceu, conheceu-o lá e começou a recolher os poemas. Lembro-me de uma vez em que o poeta foi almoçar a nossa casa, nos anos 40, eu devia ter uns 6 anos. Como ele tinha tuberculose, não me deixaram chegar junto dele. Aliás, a minha mãe até deitou fora a loiça onde ele comeu".