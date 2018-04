Por momentos, dois polícias australianos ficaram sem reacção quando, no passado sábado, se depararam com um tubarão-branco de 4,5 metros de comprimento quando estavam numa operação de fiscalização das embarcações de recreio no mar do Sul da Austrália.

O animal era maior que o bote insuflável que transportava os agentes e estes decidiram que seria melhor afastarem-se e desistirem da operação de fiscalização. Mas o tubarão-branco seguiu-os durante algum tempo.





Assustados, estavam também os passageiros do barco de recreio pilotado por Mark Oates, que se preparava para fazer o teste do álcool. "Pensámos em trocar as nossas cuecas algumas vezes", disse. "Tentámo-nos afastar, mas ele continuou a seguir-nos durante 10 minutos."

O tubarão-branco acabou por perder o interesse e desapareceu. Segundo dados recentes, há cerca de 7.000 tubarões-brancos a viver nas águas australianas.