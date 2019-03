Brenton Tararrant, o autor do ataque a duas mesquitas na Nova Zelândia que provocou a morte de pelo menos 49 pessoas, escreveu um manifesto onde refere ter passado pelo país.

No documento, o australiano de 28 anos revela que passou por Portugal, durante uma viagem que fez à Europa.



