Quatro crianças roubam o carro aos pais e fazem quase mil quilómetros

Foi durante o fim-de-semana que quatro crianças com idades entre os 10 e os 14 anos fugiram de casa com o carro da família na cidade de Rockhampton, estado de Queensland, Austrália. Uma das crianças deixou um bilhete aos pais onde dizia que iam levar o carro, algum dinheiro e canas de pesca, e de seguida deram início a uma viagem de quase mil quilómetros percorridos pela costa leste da Austrália.

O alerta do desaparecimento das crianças foi dado pelos pais no sábado. A polícia localizou o carro com as quatro crianças – três rapazes e uma rapariga – no domingo de manhã na cidade de Grafton, Nova Gales do Sul, estado onde vivia um dos menores.