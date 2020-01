Austrália: Cartoons e desenhos sobre fogos inundam Instagram

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Twister BD (@twisterbd) a 9 de Jan, 2020 às 2:56 PST

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Bianca (@biencutzamarcu) a 9 de Jan, 2020 às 2:43 PST

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Comics Collective (@comics.collective) a 9 de Jan, 2020 às 12:57 PST

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Rebecca Tattersall (@r_bobot) a 6 de Jan, 2020 às 2:10 PST

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Ecolya (@ecolyahome) a 9 de Jan, 2020 às 2:05 PST

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Clemence Vandame White (@clemence_design) a 9 de Jan, 2020 às 3:48 PST

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por K A T E A R N O T T (@kate_arnott) a 9 de Jan, 2020 às 2:55 PST

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Amazing.Comics (@_amazing.comics) a 8 de Jan, 2020 às 1:29 PST

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Perrine Bayssat - Illustration (@perrinedraws) a 9 de Jan, 2020 às 3:11 PST

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por MELINA MCGOUGH ART (@melinamcgough.art) a 8 de Jan, 2020 às 9:06 PST

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Art Associates Amsterdam (@artassociatesamsterdam) a 9 de Jan, 2020 às 2:56 PST



Já estamos no quinto mês dos devastadores incêndios que já queimaram quase 11 milhões de hectares na Austrália . A par das redes de solidariedade e campanhas de apoio que proliferaram nas redes sociais, os cartoons e ilustrações são um meio de eleição da comunidade da internet para a sensibilização global para o problema.Veja, abaixo, alguns dos mais populares cartoons sobre os incêndios da Austrália no Instagram:Em cima: "Incêndios na Austrália: Na realidade, mais de mil milhões de animais vão morrer""O que estão a fazer?""Bah, estamos à espera de Noé""Relaxa, não há humanos aqui!""Mãe, está apertado aqui. Porque é que este miúdo está na tua bolsa?""Tem paciência, querido. A mãe dele não veio a tempo..."(Coala fala com o primeiro-ministro australiano)"80% do meu habitat foi destruído pela desflorestação, desenvolvimento e agora pelos incêndios. Disseste que ajudarias se te pedissem. Bem, aqui estou eu. Vivo aqui agora.""Eu quis dizer que ajudaria os governantes, se pedissem. Não posso acolher qualquer pessoa que me bata à porta""A sério? sabes o que é popular na Austrália agora? Shane Fitzsimmons e coalas queimados. Sabes o que não é popular? Tu. Deixa-me entrar ou convoco uma conferência de imprensa."Em cima: "Alterações Climáticas"Em baixo: "Saúde! Imigração! Armas! Escolaridade gratuita! Justiça! Marijuana legal!""Ação climática agora!""Por favor ajudem?"