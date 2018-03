Ao fim de 165 anos, o arquipélago da Nova Caledónia, no Oceano Pacífico, pode ganhar a independência. As ilhas, descobertas no século XVIII e, na altura, habitadas por tribos canibais, estão sobre administração francesa desde 1853, quando Napoleão III deu ordens para tomar posse do território e fundar a capital, Port-du-France, actualmente, Nouméa.

Agora o congresso do território decidiu marcar um referendo para o dia 4 de Novembro para que os cerca de 275 mil habitantes decidam se querem ou não a independência. Os indígenas Kanak, que perfazem 45 % da população, defendem a independência.

O presidente francês Emmanuel Macron já reagiu, dizendo que espera que o território, situado a 1.200 quilómetros da Austrália, decida permanecer francês.

O referendo faz parte do acordo assinado pelo governo local e Paris em 1998 em que, em troca de maior autonomia, o arquipélago adiou uma possível independência por mais 20 anos. O prazo termina este ano.

A sociedade local está dividida entre os residentes de origem europeia, mais ricos, e os kanaks, mais pobres e, regularmente acusados de roubo e violência.

A história das ilhas está marcada por violência. Excluídos da exploração do níquel, descoberto em 1864, os Kanak foram limitados a viver em reservas e acabaram por revoltar-se em 1878 e mais uma vez em 1917, com milhares de mortos.

As guerras e as doenças europeias reduziram a população nativa de 60 mil em 1878 para 27 mil em 1921.

Se o sim à independência vencer o referendo, a Nova Caledónia será o mais recente território a separar-se de França depois de Vanuatu, em 1980.