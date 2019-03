Vários cidadãos da Nova Zelândia decidiram entregar as suas armas de fogo depois da primeira-ministra ter apelado a que fosse aprovada uma lei que dificultasse o acesso às mesmas.

Alguns cidadãos neozelandeses começaram a entregar as suar armas de fogo em resposta ao apelo feito pelo governo nacional na sequência do ataque a duas mesquitas em Christchurch que resultou na morte de 50 pessoas, na semana passada.



Na segunda-feira, a primeira-ministra neozelandesa Jacinda Ardern anunciou planos para apertar a lei das armas de fogo no país. Então, John Hart, um agricultor de Masterton decidiu entregar a sua arma semi-automática. "Na quinta estas armas são ferramentas úteis em algumas circunstâncias, mas o meu conforto não é mais importante do que o risco de ser má utilizada por outros. Não precisamos destas no nosso país", disse o homem nas redes sociais.



Outros meios de comunicação social neozelandeses dão conta de que Hart não foi o único a entregar as suas armas depois do apelo de Jacinda Ardern. A polícia não conseguiu contabilizar quantas armas tinham sido entregues desde sexta-feira passada, o dia em que ocorreu o tiroteio. Mas acrescentou ainda: "Devido ao ambiente de alta segurança que se sente atualmente, gostaríamos de pedir às pessoas que nos liguem antes de tentarem entregar uma arma de fogo".



No Twitter, um alegado neozelandês afirmou: "Isto foi uma das decisões mais fáceis que tomei em toda a minha vida. Tive armas durante 31 anos. Mas a única maneira em que podia avançar com a consciência tranquila seria se entregasse as armas para as autoridades a destruírem".



A primeira-minsitra apelou a que todos os proprietários de armas entregassem aquelas que considerassem desnecessárias.



As declarações de Hart receberam muitos comentários negativos, alguns dos quais vindos dos EUA, onde existe uma pesada fatia da sociedade que considera o direito a ter armas de fogo como uma das mais importantes liberdades daquele país.



Hart apagou muitas das mensagens recebidas e deixou uma mensagem a agradecer "a todos os seus novos amigos americanos do Facebook". Em declarações à Agence France Press, o agricultor refere que os primeiros insultos aconteceram nas primeiras horas do dia na costa este dos EUA.