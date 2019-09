Loja transmite pornografia durante nove horas depois de acesso indevido

Uma loja da Nova Zelândia da marca desportiva japonesa Asics pediu desculpa depois de ter sido transmitida pornografia nos ecrãs gigantes do edifício durante nove horas. As imagens foram transmitidas até os funcionários chegarem por volta das dez da manhã de domingo, informou o jornal The New Zealand Herald.

"Algumas pessoas ficaram chocadas, mas outras simplesmente pararam e assistiram", disse o segurança Dwayne Hinango ao jornal. Para a mãe Tanya Lee, que ia a passar com o filho de sete anos, o conteúdo explícito foi "totalmente inapropriado e ofensivo" e "não é algo que deva ser exposto a uma criança".

A Asics New Zealand escreveu numa publicação do Facebook que uma pessoa desconhecida teve acesso às suas televisões. "Esta manhã uma pessoa desconhecida teve acesso aos ecrãs acima da nossa loja Central Auckland e alguns conteúdos desagradáveis foram exibidos nas telas", informou a marca. E acrescentou: "Estamos a trabalhar com os nossos fornecedores de software e segurança online para garantir que isto não aconteça novamente".