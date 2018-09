Um jovem rapaz foi detido esta quarta-feira após ter confessado que colocou agulhas em morangos na Austrália para fazer uma "partida", segundo o comissário do estado de Nova Gales do Sul, Stuart Smith. Este será agora encaminhado para um centro de detenção juvenil e presente a tribunal.

Smith acrescentou que acção do rapaz terá motivado comportamentos por imitação, com outros jovens a seguirem o seu exemplo e a colocarem agulhas em frutos, também por "brincadeira".

O primeiro caso foi registado em Queensland na semana passada e a responsabilidade foi inicialmente atribuída a um possível "funcionário descontente". Porém, os casos multiplicaram-se, provocando o pânico na Austrália, e a tese foi desacreditada. A Nova Zelândia chegou mesmo a cessar a importação de morangos australianos.

A gravidade da situação escalou depois de um homem ter sido hospitalizado no dia 9 de Setembro por ter ingerido um morango com uma agulha no interior. Pelo menos 13 outras pessoas reportaram a mesma situação e muitos agricultores tiverem de desfazer dos seus stocks por precaução e destruir colheitas, somando prejuízos de milhares de dólares.





Mapa dos incidentes

O último caso revelado foi de um estudante da escola primária de St Paul's Gateshead, no estado de New South Wales, que descobriu uma agulha depois de morder uma banana esta quarta-feira, o que prova os efeitos de contágio do crime.





"Um ou uma idiota, pelas suas próprias razões, iniciou este acto de sabotagem", acusou o primeiro-ministro australiano Scott Morrison, em declarações a jornalistas, antes da identidade do responsável ser descoberta. "Agora, qualquer idiota pensa que pode deslocar-se a um centro comercial, e começar a colocar objectos pontiagudos em fruto e achar que é uma espécie de brincadeira… este tipo de comportamento é irresponsável e, sob a nova legislação que estamos a tentar introduzir rapidamente, este tipo de atitudes será punido com uma pena de até 15 anos de prisão", disse, classificando este crime como "um acto de terrorismo".

"Não é uma piada, não é engraçado. Estão a colocar a subsistência de trabalhadores australianos esforçados em risco e a assustar crianças", declarou Morrison, acusando o responsável de ser um "cobarde".

O governo australiano já anunciou que irá criar um fundo de apoio para os agricultores no valor de 1 milhão de dólares.