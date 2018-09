Australiano atropelou vários emus de forma propositada. Acontecimento está a ser investigado pelas autoridades australianas. Crueldade animal pode dar até cinco anos de prisão.

Homem atropelou de forma deliberada emus e filmou-se ao fazê-lo, mas implorou à ex-namorada que não revelasse a sua identidade, depois do vídeo se ter tornado viral. Jacob Macdonald, de 20 anos, é de Pinnaroo, no sul da Austrália.



Mas a jovem decidiu vir a público e denunciar o ex-namorado que entretanto apagou as contas nas redes sociais, depois de ser alvo de muitos comentários críticos.



Macdonald trabalha na quinta de um amigo e é fã de caça, refere o Daily Mail Australia. No campo trabalha com o tractor e é responsável por soldar o que necessita. Mas, segundo a ex-namorada, terá perdido o foco depois do fim da relação.



"Ele está habituado a ir caçar desde pequeno, mas isto é só uma atrocidade. Fiquei chocada e sem fala... principalmente zangada", garantiu a namorada que preferiu manter o anonimato e que gatrantiu que os pais do jovem ficariam horrorizados com esta prática, assegurando que "são boas pessoas".



As autoridades australianas estão a analisar o caso, estando a tentar perceber onde e quando ocorreu o atropelamento.



A lei prevê que maus tratos a espécies nativas da zona de New South Wales sejam punidos com uma multa 22.000 dólares australianos (cerca de 13.400 euros) ou pena de prisão até cinco anos.



O vídeo original foi publicado no Facebook de Fabio Galletti que pedia que partilhassem o vídeo para que conseguisse identificar o responsável pelo atropelamento de pelo menos dez aves corredoras a cerca de 120 quilómetros horas, enquanto se ri.