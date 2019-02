Uma família australiana encontrou um pitão com 18kg e com mais de cinco metros e meio de comprimento em casa, na sala onde guardavam as máquinas de lavar roupa e de secar. O vídeo, partilhado no Facebook, tornou-se viral.

Os Kennedy, que se defrontaram com o episódio espantoso mas pouco incomum na Austrália, acreditam que o réptil ofídio estava a procurar um lugar para se abrigar.

Para retirarem a serpente, tiveram de chamar as autoridades australianas à sua casa na área de Mission Beach, uma pequena cidade na zona de Queensland, que conseguiram apanhá-la e colocá-la num saco fechado. Um pouco mais tarde, o pitão foi libertado no seu habitat natural.

Embora os pitões sejam uma espécie de cobra não-venenosa, possuem dentes afiados curvados para dentro da boca para agarrar as presas e podem passar os cinco metros de comprimento, sendo das serpentes mais longas do planeta.