O Governo do estado australiano de Victoria anunciou hoje a ampliação por pelo menos 48 horas da declaração de desastre perante o possível agravamento das condições climatéricas nos fogos na região.

"É sempre difícil antecipar como serão os desafios dos próximos dias, mas com tantos fogos ativos, com uma frente de fogo tão grande, com temperaturas mais elevadas e mais ventos fortes esperados, há todas as razões para pensar que poderemos ter mais fogos hoje", disse o chefe do Governo estadual, Daniel Andrews.

"Este é um desafio realmente significativo para nós. Que não vamos subestimar. Não alargamos o estado de desastre de forma leviana. Fazemo-lo porque acreditamos que isso salvará vidas, o que é, afinal, o mais importante", explicou em declarações aos jornalistas.

Na mesma conferência de imprensa em Melbourne, o responsável dos serviços de emergência de Victoria, Andrew Crisp, disse que há 23 incêndios ativos, especialmente na região nordeste do estado.

"Tínhamos 12. Não são novos incêndios, mas incêndios que foram divididos para ajudar a explicar melhor às populações quais são os maiores riscos", referiu Crisp, notando que o estado de alerta se mantém para 13 desses focos.

Desde final de novembro os fogos em Victoria destruíram já 1,2 milhões de hectares, de uma área total de mais de 10 milhões de hectares (maior do que Portugal) que arderam em todo o país.

Aos jornalistas, a ministra dos Serviços de Emergência, Lisa Neville, disse que novas equipas de bombeiros estão a ser destacadas em vários locais, perante a previsão de um agravamento das condições nos próximos dias.

Nevillle recomendou às populações das zonas mais afetadas que abandonem os locais.

Entretanto, em Nova Gales do Sul, as autoridades confirmaram que estão no terreno mais de 2.500 bombeiros que combatem atualmente 122 incêndios.

As previsões apontam a que também haja um agravamento da temperatura e dos ventos, o que pode voltar a criar situações de risco.

A chefe do Governo estadual de Nova Gales do Sul (NSW), Gladys Berejiklian, anunciou um fundo de mil milhões de dólares australianos (618 milhões de euros) para apoiar a reconstrução de comunidades afetadas pelos fogos – que destruíram quase 1.900 casas no estado.

Os fundos somam-se a um pacote de 200 milhões de dólares australianos (123,6 milhões de euros) que já tinham sido anunciados pelo Governo estadual e aos dois mil milhões (1,24 mil milhões de euros) anunciados pelo Governo federal.

Berejiklian explicou que os fundos se destinam, especialmente, à reconstrução de infraestruturas, incluindo estradas, pontes, escolas, serviços de saúde e estruturas de comunicação e energia.

A parte correspondente a NSW dos fundos do Governo federal "serão canalizadas para apoiar diretamente as populações", referiu.

No que toca ao Sul da Austrália mantém-se a preocupação devido ao agravamento das condições climatéricas, com avisos de risco severo em vários locais, com destaque para a Ilha Kangaroo.

Equipas de emergência apoiaram a retirada de mais de 140 pessoas da ilha ao final do dia de quarta-feira, perante risco de que os incêndios, que destruíram um terço da ilha, se alarguem, colocando novas localidades em risco.